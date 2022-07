Cs denuncia que Sánchez prometa dar pasos a favor de la "desjudicialización" en la "mesa del chantaje" con ERC

Edmundo Bal dice que esa mesa es un "insulto" a todos los españoles, que ven que "existen privilegios y agravios"

MADRID, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz parlamentario de Ciudadanos en el Congreso, Edmundo Bal, ha acusado este martes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de prometer a los independentistas catalanes dar pasos a favor de la "desjudicialización del conflicto político" en la "mesa del chantaje" y de la "vergüenza" con ERC.

"Me pregunto cómo se desjudicializa en un sistema como el español, que se basa en el imperio de la ley y en la separación de poderes", ha manifestado Bal en una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados.

El dirigente de Cs ha subrayado que el Gobierno de Pedro Sánchez ya "utilizó arbitrariamente los indultos con los condenados por el procés" y ha recalcado que lo que ERC está pidiendo ahora es "la amnistía", que es "inconstitucional de acuerdo con lo que prevé la Constitución".

DENUNCIA QUE NO CUMPLA CON LA SENTENCIA DEL 25% DE CASTELLANO

Bal ha criticado que mientras Sánchez promete "avanzar y dar pasos a favor de la desjudialización del conflicto", sigue sin "cumplir" con la sentencia del 25% del castellano y no la recurre ante el Tribunal Constitucional para garantizar el derecho de las familias en Cataluña.

El dirigente del PP ha resaltado que la reunión que se ha celebrado en el complejo de la Moncloa entre el Gobierno central y la Generalitat "ni es mesa ni es de diálogo" sino que es la "mesa del chantaje". Además, ha señalado que ni siquiera se reúne el Gobierno "separastista" de Cataluña sino una parte del Govern.

"Se sienta el Gobierno de España a humillar al Estado español a aceptar el chantaje de las imposiciones de ERC de Cataluña", ha proclamado, para añadir que esa mesa "representa un insulto para todos los españoles, que ven que existen privilegios y agravios".

"SÁNCHEZ TERMINA EL CURSO LEGITIMANDO EL DISCURSO SEPARATISTA"

El portavoz parlamentario de Cs ha afirmado que Sánchez "incumple con los españoles que están sacrificándose con la inflación, la cesta de la compra, pagar la factura de la luz o llenar el depósito de coches", pero "cumple con los que desafían a la Constitución española".

"Sánchez termina el curso legitimando el discurso separatista y nosotros no lo vamos a tolerar. Siempre nos va a tener enfrente", ha advertido Bal, que ha recomendado al presidente del Gobierno "ocupar su tiempo en defender los derechos de todos los catalanes y no simplemente en no rendirse ante los separatistas y comprarles su relato".