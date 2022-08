Cs pide al Gobierno por carta "reconsiderar" sus medidas energéticas y avisa: si no "corrige" el decreto no le apoyarán

Arrimadas escribe a Sánchez y le reprocha el uso del decreto, la unilateralidad en las medidas por "sectarismo" o por "mera soberbia"

MADRID, 23 Ago. (EUROPA PRESS) -

Ciudadanos ha pedido este martes al Gobierno que "reconsidere" una batería de medidas económicas y de energía propuestas por la formación 'naranja' a mediados de marzo y le ha advertido de que si no "corrige" las medidas contenidas en el decreto que se votará el jueves no le apoyarán.

En concreto, la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha remitido al presidente, Pedro Sánchez, una carta en la que le insiste en que se replantee las medidas en cuestión, planteadas ante la aprobación del decreto ley de respuesta económica a la crisis derivada de la guerra de Ucrania, y en el marco de la votación este jueves de la convalidación del decreto que contiene las medidas de ahorro energético, ampliamente criticado por el partido.

En la misiva, Arrimadas expone cómo ve el partido la situación y le reprocha el uso de la herramienta del decreto, que "exige a los distintos grupos parlamentarios una adhesión en lugar de intentar consensuar, siquiera mínimamente, las medidas que deben determinar el futuro económico de millones de españoles y el porvenir de la política energética" de España.

Si bien la presidenta 'naranja' reconoce que la invasión rusa de Ucrania está teniendo consecuencias "devastadoras" para el conjunto de la Unión Europea (UE), como el encarecimiento de la electricidad, inflación disparada, generalizada y sostenida en el tiempo, y un obligado replanteamiento de la producción, gestión y consumo energético, sí culpa al Gobierno de que el paro haya aumentado "pese a la recuperación del turismo", de una "mayor inflación pese a la menor dependencia del gas ruso" que países vecinos y estar "a la cabeza de las economías más endeudadas de la UE".

A su juicio, el Gobierno ha encadenado "inacción, tardanza en la toma de decisiones y una falta de ambición manifiesta" en la lucha contra la inflación y el plan de ahorro energético, que "no sólo debe pasar por el ahorro", que la formación considera "necesario", sino por "una mayor producción, para la que España ofrece recursos suficientes".

"UNILATERALIDAD, SECTARISMO Y MERA SOBERBIA"

Del mismo modo, censura que "la unilateralidad no puede ser la única receta del Gobierno", afeándole que las medidas propuestas "han sido sistemáticamente ignoradas" por el Gobierno de coalición conformado por el PSOE y Podemos, "a menudo por anteponer su sectarismo contra la energía nuclear o las bajadas de impuestos y, en otras ocasiones, por mera soberbia".

Arrimadas pone el foco en las medidas que contemplan "importantes" alivios fiscales a las familias y empresas ante la escalada de precios, la prórroga de la vida útil de las centrales nucleares en España o favorecer la inversión en energías renovables y planes para el almacenamiento y aprovechamiento de la energía".

En este contexto, y haciendo hincapié en la "negativa a dialogar y a consensuar medidas" del Ejecutivo, Arrimadas censura que PSOE y Podemos "siguen negándose a bajar los impuestos" como recientemente ha hecho Alemania y que España "sigue siendo la excepción europea respecto a replantearse la apuesta de la energía nuclear", declarada como actividad sostenible por la Comisión Europea recientemente.

"El Gobierno está dando una respuesta a esta crisis alejada completamente no sólo de la realidad, sino de las medidas que ya están tomando la inmensa mayoría de países europeos en su apuesta por la contención de precios, el alivio económico a las familias y la producción de energía", ha insistido.

MEDIDAS PARA APOYAR EL DECRETO

Así, Arrimadas vuelve a proponer una batería de medidas "imprescindibles" para que el Gobierno pueda contar con su apoyo en el plan que llevará al Congreso de los Diputados.

Son un total de 13 medidas, entre las que figuran una revisión integral del decreto aprobado en el Consejo de Ministros para que incluya más flexibilidad a las empresas a la hora de poder establecer medidas de ahorro energético, la diferenciación de medidas entre las diferentes zonas climáticas de España, una ampliación del tipo reducido del 10 por ciento del IVA aplicable al gas hasta el 31 de marzo de 2023 y ayudas específicas para la instalación de bombas de calor y la sustitución de calderas de gas por eléctricas.

Además, pide un estudio sobre la prolongación de la vida útil de las centrales nucleares, deflactar la tarifa del IRPF, desligar la tarifa regulada (PVPC) de los precios del mercado mayorista y mejorar la competencia en el mercado de distribución de carburantes en estaciones de servicios.

Asimismo, le reclama alcanzar acuerdos necesarios para que las familias en situación de vulnerabilidad puedan beneficiarse de los excedentes de energía generada mediante paneles solares o completar el producto del gasoducto MidCat, entre otras.

"En definitiva, lo que no es de recibo es que el Gobierno sólo se dé prisa en exigir ahorro energético a los españoles sin ofrecerles alternativas para que España aumente la producción energética, como tampoco lo es que el Gobierno exija a los comerciantes, autónomos y trabajadores nuevas restricciones en sus puestos de trabajo, pero que sea incapaz de bajarles los impuestos, deflactarles el IRPF o facilitarles ayudas directas para adaptarse a las nuevas imposiciones de PSOE y Podemos", ha agregado.

Arrimadas ha advertido así de que si el Gobierno no corrige las medidas, no sólo no contará con su respaldo, sino que "seguirá condenado a los españoles a un horizonte económico devastador y a un sistema energético con profunda dependencia del gas, cuando en toda Europa caminan en la dirección opuesta". Por el contrario, si decide "rectificar", ya conoce sus planteamientos.