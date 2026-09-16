CSIF pide al delegado del Gobierno en Ceuta protección policial permanente en el CETI ante el aumento de enfrentamientos

Archivo - La Policía Nacional a las puertas del CETI con decenas de migrantes - GABRIELA SARDÁ- EUROPA PRESS - Archivo

CEUTA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La sección sindical de AGE-CSIF en Ceuta ha solicitado al delegado del Gobierno que dote al Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de vigilancia y protección permanente por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, ante el incremento de la población residente y los altercados que, según han advertido, se están produciendo entre los migrantes.

CSIF sostiene que el CETI ha duplicado su capacidad habitual y cuenta actualmente con más de 900 residentes, una situación que, a juicio de la organización sindical, ha provocado un aumento de la carga de trabajo de los empleados y de los episodios de conflictividad en el interior y el entorno del centro.

El sindicato reclama esta protección después de un intento de asalto al CETI que, según relata en su comunicado, habría sido protagonizado por un grupo numeroso de personas que se encuentran acampadas en las inmediaciones de las zonas aledañas al centro.

Según CSIF, durante ese episodio los trabajadores llegaron a temer por su integridad física y por su vida. La organización sindical asegura que este tipo de situaciones "no deja de aumentar" y advierte de que podrían producirse nuevos episodios de mayor gravedad

CSIF YA LO COMUNICÓ A LA DIRECCIÓN DEL CETI

La sección sindical asegura que ya trasladó por escrito esta situación al director del CETI, sin haber recibido respuesta hasta el momento. Asimismo, afirma que había denunciado anteriormente la situación a través de los medios de comunicación locales.

Ante este escenario, CSIF reclama que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado mantengan una presencia permanente en el centro con el objetivo de prevenir cualquier incidente y, en caso necesario, intervenir ante posibles episodios violentos.

El sindicato considera que el refuerzo de la seguridad debe ir acompañado de un incremento de las plantillas del CETI, debido al aumento de residentes y, con ello, de las tareas que deben asumir los trabajadores.

"Las plantillas" deben ser reforzadas, sostiene CSIF, debido al "enorme aumento de la carga de trabajo" que soportan los empleados del centro después de que la población residente se haya duplicado de forma súbita.