CSIF respeta la decisión del Supremo sobre la 'ley de nietos' y vuelve a reclamar "criterios claros" para el proceso

Archivo - Varias personas con banderas de CSIF - Matias Chiofalo - Europa Press - Archivo

MADRID 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El sindicato CSIF, mayoritario entre los funcionarios públicos, ha mostrado su respeto por la decisión del Tribunal Supremo de suspender cautelarmente el derecho de votos para las personas que han obtenido la nacionalidad a través de la llamada 'ley de nietos' al tiempo que ha vuelto a reclamar "criterios claros" para quienes tienen que implementarla.

Fuentes de CSIF ha asegurado que el sindicato "respeta la decisión judicial" y lo que reclama ahora son "criterios claros" por parte de la Administración después de que el Supremo haya procedido a la "paralización cautelar".

El sindicato ya había reclamado el pasado mes de julio instrucciones claras a la Junta Electoral Central, como máxima responsable de la Oficina Nacional de Censo, para que el personal de los consulados supiera a qué atenerse a la hora de conceder la nacionalidad en virtud de la Ley de Memoria Democrática e inscribir a estas personas en el censo, con vistas a que no se incurriera en ninguna ilegalidad.

En concreto, solicitaba una instrucción a los consulados y a los encargados de las oficinas consulares del Registro Civil para que solo tramitaran la inclusión en el censo electoral de quienes hayan "probado que el exilio de su ascendiente obedeció a razones políticas, ideológicas o de creencia o de orientación e identidad sexual".

Días más tarde, la JEC acordó solicitar a la Oficina del Censo Electoral una instrucción sobre la aplicación de 'ley de nietos' y avisó de que la determinación del municipio electoral en el que se inscriban cada uno de los beneficiarios de esta disposición de la Ley de Memoria Democrática deberá estar "suficientemente motivada" si no se corresponde con su último domicilio en España.

No obstante, rechazó la suspensión de la elaboración del Censo de Españoles Residentes Ausentes (CERA), como había solicitado Vox. Ahora, ha sido el Supremo el que ha resuelto suspender de manera cautelar el voto para las personas ya inscritas en el CERA que consiguieron la nacionalidad a través de la 'ley de nietos', así como las nuevas altas en el mismo, salvo que acrediten que familiares sufrieron exilio.

Por otra parte, desde CSIF han aprovechado para exigir una vez más al Ministerio de Asuntos Exteriores "refuerzos para los consulados" ya que considera que existe un "riesgo de colapso" de los mismos debido a la tramitación de las solicitudes de nacionalidad en relación con la Ley de Memoria Democrática.