Los cuatro etarras citados por el asesinato del juez Querol se niegan a declarar en la Audiencia Nacional

MADRID, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los exmiembros de la banda terrorista ETA Ana Belén Egües --alias 'Dolores',--, Gorka Palacios, Juan Luis Rubenach e Iván Apaolaza se han negado este miércoles a declarar ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz en el marco de la investigación que se sigue sobre el asesinato del juez Francisco Querol en octubre de 2000 en Madrid.

Fuentes jurídicas presentes en la declaración han explicado a Europa Press que los cuatro han comparecido de forma simultánea por videoconferencia desde el centro penitenciario de Zaballa (Vitoria) y uno a uno han ido informando al magistrado de que no tenían intención de declarar.

Las mismas fuentes han explicado que Rubenach, además, ha señalado que no renuncia al principio de especialidad, por el que sólo tiene que responder ante la Justicia española por los hechos por los que fue entregado por Francia, mientras que Apaolaza ha indicado que si bien no iba a declarar, en el momento del atentado contra el juez él no formaba parte del 'comando Madrid'.

Cabe recordar que Rubenach fue entregado de Francia a España en abril de 2019 para cumplir penas que suman 439 años de cárcel. La Audiencia Nacional le impuso un total de 319 años de prisión por el asesinato del general Justo Oreja Pedraza, cometido el 28 de junio de 2001 en Madrid. Posteriormente, en julio de 2014, se le uniría la condena de 120 años más por su participación en el asesinato del teniente coronel Pedro Antonio Blanco el 21 de enero de 2000, crimen con el que la banda rompió una de sus treguas.

Los interrogatorios en la Audiencia Nacional continuarán este jueves, cuando Pedraz ha citado a los exjefes de ETA Javier García Gaztelu --alias 'Txapote'--, Oier Goitia Abadía, Juan Antonio Olarra Guridi --alias 'Jon'-- y Ainhoa Múgica Goñi --alias 'Olga'--. Fuentes jurídicas consultadas por esta agencia adelantan que todos se negarán a declarar salvo Oier Goitia que sí declarará desde los juzgados de Bilbao.

LA PRÓRROGA DE PEDRAZ

Esta batería de interrogatorios tiene lugar después de que el pasado enero, el juez Pedraz acordara prorrogar la investigación hasta el próximo agosto para seguir indagando en la presunta participación de la cúpula de ETA en el asesinato de Querol. El titular del juzgado acordó dicha medida porque aún estaban pendientes las declaraciones de los exintegrantes de la organización terrorista.

Fue en diciembre de 2021 cuando Pedraz dio curso a una querella de Dignidad y Justicia que busca esclarecer el atentado, en el que además de Querol, que era el objetivo, perdieron la vida su conductor, Armando Medina; el policía nacional Jesús Escudero, y un conductor de la EMT llamado Jesús Sánchez. Otras 30 personas resultaron heridas.

En el marco de las pesquisas, el magistrado recibió el pasado noviembre un informe en el que la Guardia Civil identifica a 'Iñaki de Rentería', 'Mikel Antza', 'Txapote', 'Jon', 'Baltza', 'Willy', 'Ramuntxo', 'Anboto' y 'Olga' como miembros de la cúpula terrorista que dio las "órdenes oportunas" para matar al juez Francisco Querol, que entonces contaba con 69 años, y a otras dos personas.

A lo largo de 307 páginas, el Instituto Armado situaba a estos nueve exdirigentes de ETA como miembros de su "máximo órgano de dirección" en esa época, y explicaba que "habrían participado en el diseño, dirección, seguimiento, facilitación de medios e impartición de las órdenes oportunas para la materialización de la acción terrorista".

La Guardia Civil enmarca el asesinato de Querol en la nueva estrategia acordada en 1997 "de forma colegiada" por la dirección etarra de iniciar una serie de atentados contra jueces, magistrados y fiscales, tras la caída en 1992 de la cúpula de ETA en Bidart (Francia).