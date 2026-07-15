Cuerpo, Bustinduy y Urtasun, únicos ministros que aprueban en el CIS, con Marlaska y Óscar López a la cola

Archivo - El vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, repite en julio como el miembro del Gobierno más valorado, con una nota de 5,62, aunque no es el único que aprueba, pues también lo logran dos de los cinco ministros de Sumar, Pablo Bustinduy (Derechos Sociales) y Ernest Urtasun (Cultura). Por contra, Fernando Grande-Marlaska (Interior) y Óscar López (Transformación Digital) se sitúan a la cola de la lista.

Así se desprende del Barómetro el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) correspondiente al mes de julio, en el que se incluye la tabla de valoración de ministros que este órgano publica cada tres meses. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con un 4,25 de nota, sigue siendo el líder mejor valorado de los que encabezan los principales partidos.

La nota que los encuestados dan a Cuerpo se acerca al 6, si bien en el último año el ministro económico, que recientemente fue premiado con la Vicepresidenta Primera tras la salida de María Jesús Montero, ha liderado en otras dos ocasiones el listado de los ministros más valorados: con un 5,27 en enero, con un 5,93, en abril. En 2025 también la encabezó en enero (4,95), en abril (5,1) y en octubre (5,41).

La encuesta del órgano que preside el sociólogo José Félix Tezanos revela que si bien en abril los españoles dieron su aprobado a cuatro ministros, en julio la titular de Defensa, Margarita Robles, ha salido de esa lista, pasando de un 5,33 a un 4,92. Sin embargo, Robles ha liderado el ránking en tres ocasiones desde el inicio de la legislatura (enero, abril y octubre de 2024).

BUSTINDUY Y URTASUN, ENTRE LOS MÁS DESCONOCIDOS

Detrás del vicepresidente Cuerpo, aparecen los ministros de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, que se anota un 5,36; y de Cultura, Ernest Urtasun, con un 5,02, y, rozando el aprobado, la mencionada titular de Defensa (4,92) y el jefe de la diplomacia española, José Manuel Albares (4,74).

Cabe reseñar, eso sí, que tanto Bustinduy como Urtasun, pese a sacar buenas notas, son dos de los ministros más desconocidos por los españoles (seis de cada diez asegura no saber quiénes son), al contrario que Cuerpo, al que conoce más de la mitad de los encuestados.

Por el contrario, las peores calificaciones las reciben el ministro del Interior, con un 3,73, lo que le convierte en el peor valorado del Gabinete de Pedro Sánchez, y en esta ocasión entra en el vagón de cola el titular de Transformación Digital, Óscar López, con un 4,03, junto a su colega de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, que se anota un 4,04.