Cuerpo exige "lealtad" a Marruecos y defiende los 309 millones para Ceuta: "Necesitan tener un horizonte de esperanza"

El vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, durante una sesión plenaria, en el Congreso de los Diputados, a 16 de septiembre de 2026, en Madrid (España). - Diego Radamés - Europa Press

MADRID 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha exigido "lealtad" a Marruecos, al tiempo que ha defendido los 309 millones de euros en ayudas para Ceuta, destacando que la población ceutí "necesita tener un horizonte de esperanza".

"La inmigración y la seguridad es un elemento de primer orden de política doméstica en todos los países de la Unión Europea (UE), y hay que incorporar a Ceuta y Melilla a todos los mecanismos que tienen que ver con la seguridad, con el refuerzo fronterizo... y luego, por supuesto, la colaboración con Marruecos, una colaboración que tiene que ser leal, y hay que exigir esa lealtad", ha declarado este sábado en una entrevista para el programa 'Informe Semanal'.

Así, el titular del ramo ha aprovechado la ocasión para mandar un mensaje de "responsabilidad a todos los que tienen algún papel en la resolución de esta crisis".

"El miedo es muy difícil de combatir, y es cierto que se puede alimentar con discursos falsos o interesados", ha añadido.

LAS CONDICIONES EN CEUTA DEBEN SER LAS MISMAS QUE EN LA PENÍNSULA

Respecto al real decreto-ley de medidas urgentes de carácter social y económico de apoyo a la ciudad de Ceuta, que comprende 309 millones, Cuerpo ha explicado que estas ayudas "intentan ir allí donde han observado que existen necesidades a corto plazo para avanzar en la resolución de la crisis que están viviendo los ciudadanos ceutíes".

"Desde el ámbito de seguridad, por supuesto, hasta el ámbito de refuerzo de los servicios públicos... necesitan tener un horizonte de esperanza y saber que vamos a poner todo sobre la mesa para que esto no vuelva a ocurrir", ha aseverado.

Al hilo, el líder de la cartera de Economía ha señalado que "esto se traduce en que Ceuta es España en la frontera, no la frontera de España, y en que las condiciones, los servicios públicos, el tipo de actividad, es decir, la realidad de vivir en Ceuta, sea exactamente la misma que la que los que viven en la península o que la que tiene cualquier ciudadano europeo, porque Ceuta o España no deja de ser parte, al fin y al cabo, de la UE".

ESPERA QUE SENTENCIA DE LA LEY DE NIETOS LLEGUE "LO ANTES POSIBLE"

Por otra parte, en cuanto a la ley de nietos y las cautelares que ha impuesto el Tribunal Supremo, Cuerpo ha expresado que "espera que la sentencia llegue lo antes posible".

"Sobre todo porque hay centenares de miles de personas con derecho a ejercer el voto y que ahora mismo no podrían hacerlo en caso de haber elecciones", ha apuntado, subrayando "el salto que se hace desde el argumento del incremento del censo electoral hacia el elemento ilegal o de manipulación del resultado de las elecciones, teniendo en cuenta que el resultado del voto extranjero de las últimas elecciones, en 2023, fue favorable al Partido Popular".

Preguntado por las voces que le señalan como futuro sucesor de Pedro Sánchez, el ministro ha asegurado que él es "un jugador de equipo". "Y a ello me dedico, a aportar todo mi esfuerzo y todo lo que puedo a que las cosas vayan mejor y a que podamos sacar adelante esta agenda de progreso, y vendrán 'shocks' y vendrán crisis, pero en este caso necesitamos a alguien que lidere ese proyecto, lleva ocho años haciéndolo y por supuesto que le vamos a apoyar", ha abundado.

En términos más económicos, Cuerpo ha resaltado que "van a presentar los presupuestos para el año 2027". "Esperemos que en estas próximas semanas tenga lugar el siguiente punto, que es esa discusión del Gobierno, en este caso con el ministro de Hacienda a la cabeza, con todos los grupos para intentar cerrar las cifras para no solo presentar los presupuestos sino tener visos también de aprobarlos porque es lo que queremos", ha incidido.

Por último, respecto a los fondos europeos 'Next Generation', el máximo representante de Economía ha aseverado que están teniendo una evaluación "positiva, que debería llevar al séptimo y último desembolso, que ya desbloquearía los en torno a 26.000 millones que quedan pendientes del Plan de Recuperación, sumando transferencias y también préstamos".

"Ahora hay que conseguir que una vez que se termine, esto no pare aquí y que seamos capaces de mantener ese impulso", ha zanjado.