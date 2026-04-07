Cuerpo no contempla por ahora nuevas medidas específicas para Canarias por la guerra de Irán y defiende el plan aprobado

El vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, a su llegada a una sesión de control al Gobierno, en el Senado, a 7 de abril de 2026, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresas, Carlos Cuerpo, ha descartado desde el Senado hablar de más propuestas específicas para Canarias ante la guerra de Irán, como le exigía un senador de La Gomera, aunque sí que ha reivindicado las medidas anticrisis ya aprobadas por el Gobierno, que contemplan propuestas concretas para el archipiélago.

"Hace escasamente una semana el Gobierno de España y el Gobierno de Canarias han alcanzado un acuerdo para que el Estado financie, vía compensación, medidas complementarias que, en este caso, el Ejecutivo canario puede activar de forma específica en su ámbito competencial para paliar los efectos de esta guerra en Oriente Medio", ha explicado.

Así se ha expresado Cuerpo después de que, durante la sesión de control al Gobierno en el Senado, el senador de la Agrupación Socialista Gomera (ASG), Fabián Chinea Correa, le haya cuestionado sobre las medidas que contempla el Ministerio para compensar las consecuencias de la actual crisis de precios en el combustible en Canarias, atendiendo a su condición insular y su especificidad fiscal.

En concreto, el senador gomero ha reclamado medidas como la relajación de la regla de gasto, la actualización de las ayudas al transporte de mercancías y el incremento de la ficha financiera del Programa de Opciones Específicas por la Lejanía y la Insularidad (Posei).

En cualquier caso, Cuerpo ha argumentado que con dicho acuerdo el Ministerio responde "de manera específica" con las herramientas que tiene el archipiélago.

"El Gobierno ha reaccionado con premura, con rigor y sensibilidad ante los efectos de esta guerra que todos sabemos y todos definimos como ilegal y unilateral, haciéndolo con sensibilidad también hacia los territorios con necesidades particulares, como es el caso de las Canarias", ha concluido.