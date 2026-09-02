Cuerpo pide "prudencia" hasta conocer el detalle del informe que señala a Marruecos por la crisis en Ceuta

El vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo - Marta Fernández - Europa Press

BRUSELAS 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha llamado a la "prudencia" antes de conocer en detalle el informe policial que apuntaría a una responsabilidad de Marruecos en la entrada masiva de migrantes a Ceuta a finales de julio, al tiempo que ha insistido en alertar sobre el papel de "cierto tipo de actores" que promueven la difusión de bulos a través de redes sociales para amplificar el impacto de crisis, después de que el Gobierno haya apuntado a Rusia e Israel.

"No tengo conocimiento del contenido (del informe) hasta hoy ni de la existencia de este informe, por lo cual esperemos a saber cuál es ese contenido antes de comentarlo", ha pedido Cuerpo en Bruselas, a donde ha asistido a un foro organizado por el 'think tank' Bruegel. De este modo, el vicepresidente ha evitado responder a la pregunta de si el Gobierno mantiene que Marruecos no jugó un papel en el inicio de la crisis y ha insistido en mostrar "prudencia".

En todo caso, Cuerpo sí se ha referido a la "involucración de otro tipo de actores" y la "importancia que tiene la actuación de cierto tipo de actores a través de las redes sociales" a la hora de facilitar la difusión de desinformación "en base a intereses preconcebidos".

"Todos tenemos que ser conscientes de que este tipo de partidas, este tipo de guerras, se juegan también en ese ámbito, en el ámbito de las redes sociales y de la ciberseguridad y por lo tanto es un elemento al que hay que prestar atención y que yo creo que es incontestable", ha argumentado el vicepresidente económico, que ha querido asimismo poner en valor las medidas que el Ejecutivo de Pedro Sánchez está poniendo en marcha para "apoyar la economía de Ceuta" y los "expedientes para que pueda volver la economía y los ciudadanos de Ceuta lo más rápido posible a la normalidad que tenían antes del 30 de julio".

Este mismo miércoles, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha reclamado al director general de la Policía, Francisco Pardo, que le verifique "a la mayor brevedad" el informe en el que se atribuye a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad marroquíes la entrada masiva de migrantes en Ceuta ocurrida los pasados 30 y 31 de julio.

En dicho informe, según ha adelantado 'El Español', la Policía informa a la juez de la Audiencia Nacional María Tardón que la entrada masiva fue guiada por gendarmes marroquíes a las órdenes de agentes de paisano con un fin distinto al migratorio.