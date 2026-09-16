Cuerpo rechaza las "ilegales deportaciones masivas" de inmigrantes que achaca al PP y le pide medidas "realistas"

1117368.1.260.149.20260916103551 (I-D) El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; el vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, y la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, durante una sesión de control al - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero del Gobierno, Carlos Cuerpo, ha denostado este miércoles las "deportaciones masivas" de los inmigrantes que llevan mes y medio en Ceuta que a su juicio plantea el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, al que ha recordado que están "fuera de la ley" y al que ha exigido propuestas "realistas" y "responsables" si quiere contribuir a mejorar la situación en la ciudad autónoma.

Se lo ha dicho en la sesión de control al Gobierno en el Congreso, en respuesta tanto a la portavoz del Grupo Popular, Ester Muñoz, como al vicesecretario de Hacienda del PP, Juan Bravo, quienes han vuelto a defender el regreso a Marruecos de todas las personas que protagonizaron la entrada masiva por mar a finales de julio.

"Los españoles quieren que se vayan todos y Marruecos dice que acepta los retornos ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué el señor Sánchez no usa toda la fuerza del Estado para hacerlo?", ha planteado Muñoz, tras pedir a Cuerpo que no "repita el mantra de que no podían prever la magnitud de la emergencia". "Resulta patético verles a ustedes decir a los españoles que no vimos lo que vimos todos los españoles", le ha soltado.

También ha acusado al Ejecutivo de querer "cronificar" la situación en Ceuta hasta Navidad y le ha echado en cara que y anuncie la ampliación de "hasta 10.000 plazas de acogida" en Ceuta. "¿Qué pasa, que les parecen pocos? ¿Quieren que vengan más?", ha lanzado.

El vicepresidente ha replicado recalcando que las "deportaciones masivas" que piden los 'populares' no se ajustan al "marco legal" y ha exigido al primer partido de la oposición que proponga soluciones "realistas", "responsables" y "con todas las garantías".

"NO NOS CUENTEN MILONGAS"

En este contexto, les ha retado a apoyar el decreto ley con medidas de apoyo a Ceuta valoradas en 309 millones de euros que se vota este miércoles en el Congreso y cuyo contenido ha desgranado. "No nos cuente milongas. Para todas las fechorías del Gobierno han puesto al Estado al límite y para Ceuta no han movido ni un dedo", ha respondido Muñoz.

Asimismo, ha subrayado que las peticiones del PP de que se refuercen medios para agilizar los retornos o que los militares sean agentes de la autoridad "para que no tengan que huir cada vez que les apalean" no son medidas ilegales. Y después ha preguntado si es que hay "alguien en el Gobierno cree que dejar caer a Ceuta es bueno electoralmente para el PSOE" y ha avisado que sí es así los españoles "jamás se lo perdonarán".

También ha debatido con Cuerpo el dirigente 'popular' Juan Bravo, quien ha insistido en la devolución de todos los inmigrantes y ha mostrado la foto de unos machetes y de una persona herida por un arma blanca para argumentar que eso es lo que portan las personas que llegaron en julio a la ciudad autónoma.

"¿APOYAN O UTILIZAN A CEUTA?"

"Nosotros estamos por ofrecer soluciones a los ciudadanos ceutíes de la forma más rápida, eficiente y eficaz posible", ha insistido Cuerpo recordando que, entre otras cosas, han tomado medidas para poder alojar temporalmente a los inmigrantes y liberar espacios públicos como las playas y para poder tramitar los expedientes con celeridad para que la ciudad pueda volver cuanto antes la normalidad.

A su juicio, eso es lo que debería estar haciendo también el Gobierno ceutí con respecto a los menores migrantes. "¿Se está garantizando también esa situación, esa expedición en los expedientes relacionados con los menores, señoría?", ha preguntado el ministro a Bravo, interesándose también por si el PP va a apoyar la entrada de Ceuta en la unión aduanera, y acusándole de poner "palos en las ruedas" a la soluciones que está intentando desplegar el Ejecutivo.

"¿Van a estar apoyando a Ceuta o utilizando a Ceuta?", ha enfatizado.

Pero, según Bravo, lo que está haciendo el Gobierno es decirles a los ceutíes que esta situación "ya es estructural" y que "se tienen que acostumbrar a vivir así hasta que el señor (Pedro) Sánchez decida". "¿Les va a usted explicar, por ejemplo, que es capaz de gestionar 23 millones de declaraciones de renta, pero no de tramitar 12.000 expedientes de expulsión? ¿Se está usted riendo de los ceutíes?", ha concluido el diputado del PP.