El Cuervo (Sevilla) presenta el XXV Día del Pan y Feria de Muestras del 10 al 12 de abril con una amplia agenda

Presentación de la XXV Día del Pan y la Feria de Muestras de El Cuervo (Sevilla). - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de El Cuervo (Sevilla), José Manuel Oliva Arellano, y la delegada municipal de Innovación, Promoción y Empleo, María Carmen Vega Barroso, han presentado este lunes en la Casa de la Provincia de la Diputación el cartel y la programación del XXV Día del Pan y Feria de Muestras del municipio.

El evento se celebra el próximo fin de semana, del 10 al 12 de abril, con una completa propuesta de actividades para todos los públicos, según ha destacado la Diputación en una nota.

El cartel de esta edición parte de la imagen original de un cuadro conservado en la Alcaldía, creado en su día para anunciar la Feria del Pan, y que ahora se presenta con una estética renovada y actualizada, manteniendo su esencia y reforzando la identidad de un evento que combina tradición y contemporaneidad.

Para estos 25 años del evento, el Consistorio ha diseñado una programación que ofrece un amplio abanico de actividades para todos los públicos, con propuestas que combinan gastronomía, cultura y ocio: degustaciones populares, actuaciones musicales, exhibiciones, actividades infantiles y exposiciones vinculadas al mundo del motor, que convierten durante todo el fin de semana a El Cuervo en un punto de encuentro para vecinos y visitantes.

La Diputación ha destacado que se trata de una iniciativa "muy importante" para la promoción del territorio, con el objetivo de "generar actividad económica, atraer turismo de cercanía y reforzar la identidad local a través de sus tradiciones más arraigadas".

El XXV Día del Pan y Feria de Muestras se presenta así como "una oportunidad única para disfrutar de la cultura y los sabores" de El Cuervo, en un evento pensado para compartir en familia y descubrir la riqueza gastronómica y social de este rincón de la provincia.

La programación prevista arrancará el viernes, 10 de abril, con la inauguración oficial, a partir de las 18,00 horas, seguida de una exhibición de gimnasia rítmica y las actuaciones musicales de 'La Carbonería' y 'La Banda del Pelícano'. El viernes y sábado, los expositores estarán abiertos hasta las 22,00 horas.

El viernes 11, jornada central, incluirá una exposición de motos de carretera clásicas y actuales, durante todo el día; y la III Ruta de camiones (en colaboración con Cotrel), a las 12,00 horas.

A las 13,00 horas, se elaborará un bocadillo gigante de jamón y aceite de oliva, gentileza de Panadería los Gorriones y, por gentileza de panadería Virgen del Rosario, también se podrá degustar un nebrix gigante, para merendar, a las 17,00 horas.

El programa de espectáculos incluye una exhibición de baile y, a lo largo de la tarde y la noche, se sucederán las actuaciones musicales, con 'Pakuki', 'Los Random', 'Tutumbao' y 'Les Calvitos', además de la actuación carnavalesca de la chirigota 'Los Semicurados'.

El sábado 12 comenzará con un desayuno andaluz gratuito, con mollete, aceite de oliva y café; y la apertura del expo-mercado y la exposición de motos clásicas, que a las 12,00 realizarán una ruta por la localidad.

El evento también se aprovechará para presentar el cartel de la Romería 2025 y la II Gala Romera, así como del cartel y el pregonero de El Rocío 2026, a las 13:00 horas. El programa se completará con degustaciones de platos tradicionales -como ajo, sopa de tomate o gazpacho- y repostería tradicional -como torrijas, buñuelos y espoleá- , además de la actuación del humorista Juancho Bernabé y los conciertos de 'Konsonikete' y 'La Cabra Tira al Monte', antes de la clausura prevista a las 20,00 horas.

El evento contará también con actividades infantiles durante el fin de semana, configurando una cita que invita a vecinos y visitantes a disfrutar de la gastronomía, la cultura y el ambiente festivo de El Cuervo de Sevilla en torno a uno de sus productos más representativos.