Una decena de detenciones de 'Blocus' en Valencia, Bilbao o Málaga trata de frenar los sabotajes por Halloween

Disturbios en el centro de Barcelona el pasado 24 de octubre - Lorena Sopêna - Europa Press

MADRID, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las fuerzas y cuerpos de seguridad han realizado varias operaciones que han dejado una decena de detenidos relacionados con 'Blocus' en Valencia, Bilbao, Málaga o Tenerife, antes de la convocatoria que este movimiento ha lanzado en redes sociales para replicar nuevos sabotajes y pillajes en comercios este sábado, 31 de octubre, coincidiendo con la celebración de Halloween.

Los detenidos están acusados de instigar a realizar múltiples saqueos, llamando a los jóvenes a secundar la protesta utilizando armas y también a realizar cócteles molotov, todo ello con el objetivo de conseguir "desbordar" a los policías que hagan frente a los sabotajes.

Por este motivo, las fuerzas de seguridad, incluido policías autonómicas y locales, han multiplicado la monitorización de redes sociales y ha preparado dispositivos especiales. Además, muchos comercios se han blindado tapiando sus escaparates con tableros de madera en el centro de ciudades como Madrid, Valencia o Barcelona, siendo la capital catalana en la que se esperan más disturbios, como ocurrió el sábado pasado.

VÍDEO DE UN ENCAPUCHADO

El considerado líder de 'Blocus' en España fue detenido en Picanya (Valencia) este mismo viernes, 24 horas antes de Halloween. La Jefatura de Información de la Guardia Civil acusa a este joven de 20 años de ser "fundador y principal impulsor" del movimiento de carácter violento.

La investigación se inició a raíz de un vídeo difundido en redes en el que un encapuchado llamaba a otros jóvenes a secundar los sabotajes, a imitación de lo que había ocurrido previamente en Francia, ya que, decía, con las "protestas pacíficas no les hacían ni puto caso".

"No tenemos posibilidad de conseguir una vivienda digna, ni siquiera tenemos una buena sanidad, los centros escolares cada vez más jodidos. Y ellos riéndose en nuestras caras para luego hacer lo que quieren con nuestro dinero", decía este encapuchado, que subrayaba que el movimiento no simpatizaba con ningún partido político.

La Guardia Civil ha señalado que el arrestado en Picanya tenía como objetivo "dirigir los saqueos en tiempo real" en comercios de varias ciudades que consideraba accesibles durante este sábado, cuando muchos jóvenes tienen previsto celebrar Halloween.

Además de su canal en Telegram, 'Blocus' capta a seguidores con vídeos TikTok y carteles, elaborados con inteligencia artificial y códigos QR, desde donde los interesados son derivados a grupos de WhatsApp y Telegram y, posteriormente, a canales privados.

En otra operación, la Guardia Civil también ha detenido en Santa Cruz de Tenerife a dos jóvenes, uno de ellos menor de edad de 16 años, acusados de emplear herramientas de comunicación cifrada para eludir el rastreo y difundir indicaciones para cometer actos vandálicos y de sabotaje, incluyendo consignas para "desbordar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad".

BULOS Y CÓCTELES MOLOTOV

La Policía Nacional ha alertado de campaña de bulos en las que se ha difundido de forma masiva un audio de una joven que decía: "Anita, una cosa rápida, que me acaba de llegar información de dentro de la Policía. Por lo visto este fin de semana en Madrid centro se va a liar súper gorda, ¿vale?".

En paralelo, la Policía Nacional ha realizado diferentes operaciones con un saldo de cuatro detenidos entre el jueves y este viernes, 30 de octubre, dos de ellos en Valencia.

El primero está acusado de ser el creador de los canales de comunicación 'Blocus Vlc', ya clausurados, en los que instigaba a saquear comercios de Valencia ciudad, llegando a superar uno de ellos los 400 usuarios.

El segundo detenido en Valencia fue arrestado tras instigar a fabricar y arrojar cócteles molotov durante las protestas. "Alentaba a utilizar bombas incendiarias para crear caos y distraer a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, y así poder saquear los comercios", indicó la Policía.

La Policía Nacional también detuvo en Bilbao al administrador de una cuenta de 'Blocus' desde la que se llamaba a provocar incidentes durante Halloween en el centro de la ciudad, señalando los comercios y compartiendo instrucciones para elaborar artefactos explosivos y cócteles molotov.

Lo mismo ocurrió con otro joven de 20 años en Málaga, detenido por dar indicaciones a sus seguidores incitando al uso de armas. En su caso, marcaba como objetivos comercios de Málaga capital y de Fuengirola y Marbella.

DETENIDOS POR LOS MOSSOS

Las primeras detenciones de jóvenes relacionados con 'Blocus' las realizó los Mossos d'Esquadra a raíz de los graves disturbios del 24 de octubre en el centro de Barcelona: 'in situ' arrestaron a 128 personas, 72 de ellos menores de edad, lo que elevó la alarma por la capacidad de convocatoria entre los más jóvenes. Fiscalía ha pedido 8 internamientos y 70 libertades vigiladas para los menores detenidos.

Los Mossos pidieron al Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO) del Ministerio del Interior que instara a las plataformas a cerrar los canales que difundían estas convocatorias.

Además, la policía catalana ha practicado otras tantas detenciones: un menor de 17 años en Barcelona acusado de impulsar y coordinar los disturbios; otro menor de 16 años arrestado en Bellmunt d'Urgell (Lleida) y otro joven de 18 años localizado en Barcelona por publicitar las protestas.

Los Mossos prevén activar un dispositivo de nivel 4 (el máximo ante movilizaciones en la vía pública) con el objetivo de "blindar" Barcelona ante una nueva convocatoria de 'Blocus' este sábado en diversos puntos de la ciudad a partir de las 17.00 horas.