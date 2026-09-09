Defensa niega que la CIA avisara de la crisis en Ceuta y reprocha que se use "la mentira" para "desprestigiar" al CNI

Archivo - La ministra de Defensa, Margarita Robles, durante la Comisión Mixta de Seguridad Nacional, en el Congreso de los Diputados, del pasado 31 de marzo. - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Defensa ha negado este miércoles que la CIA estadounidense advirtiera de la entrada masiva de miles de personas a Ceuta y ha afeado que se use "la mentira" como "argumento para desprestigiar la profesionalidad" de los miembros del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

En un mensaje en la red social 'X', recogido por Europa Press, el departamento que dirige Margarita Robles ha asegurado que no recibió "informe alguno de la CIA sobre la invasión en Ceuta, como se ha afirmado en sede parlamentaria aprovechando la inmunidad de ese marco".

"La mentira, en política, no puede utilizarse como argumento para desprestigiar la profesionalidad de los miembros del CNI", ha reprochado el Ministerio media hora después de Moncloa haya hecho públicos los 40 documentos desclasificados, fechados desde el 1 de julio hasta el 1 de agosto, relacionados con la crisis en Ceuta derivada por la entrada masiva de unos 80.000 migrantes desde la frontera con Marruecos.

El mensaje de Defensa llega tras las críticas del portavoz del PP, Miguel Tellado, que durante el pleno del Congreso de este miércoles ha asegurado que la CIA avisó al CNI y ha apuntado que la ministra de Defensa, Margarita Robles, "es tan culpable" como el resto del Gobierno.

En respuesta a Tellado, ya por la mañana el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha pedido al PP que "no genere bulos" sobre que la CIA estadounidense avisó al Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

"¿Se da cuenta de la gravedad de lo dicho?", se ha preguntado Marlaska. "Está imputando a la señora Robles que no elevó una noticia de esa importancia al Consejo de Seguridad Nacional; sean, por favor, más serios, no generen bulos", ha enfatizado.

Según Marlaska, los avisos se referían al "incremento ligeramente superior" de entradas a nado, "pero en modo alguno a lo que aconteció" finalmente. "No había ningún informe al respecto ni nada parecido a lo que ocurrió el 30 de julio, ni nada parecido a lo que ocurrió en el año 2021 con entradas superiores ligeramente a los 10.000", ha expuesto.