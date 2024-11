Delegación defiende su acto propio por la Constitución ante el intento de Ayuso de "silenciar al Gobierno"

Martín admite que "no es momento para duplicar actos y gastos" pero recalca: "Es una decisión firme y meditada"

MADRID, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha explicado este viernes que la Delegación organizará su propio acto para conmemorar el aniversario de la Constitución ante la negativa a "dar la palabra al Gobierno de España" en el tradicional reconocimiento institucional de la Comunidad de Madrid a la Carta Magna y tras dos llamadas y una carta sin respuesta dirigida a la presidenta Isabel Díaz Ayuso, a quien ha reprochado que pretendiera "silenciarle".

Así las cosas, la Delegación del Gobierno en Madrid convocará el día 4 de diciembre a las 12 horas su propio acto "por responsabilidad institucional y para no permitir que la voz del Gobierno de España quede silenciada", con invitación a todas las instituciones para que estén representadas en la celebración del 46º aniversario de la Carta Magna en su acto en el Museo de las Colecciones Reales.

En rueda de prensa tras reunirse con la portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, Martín ha detallado que tras conocer que no estaba prevista su intervención en el acto conmemorativo en Sol, realizó una primera llamada al Gabinete de Ayuso, que le informó de que "no se dan las condiciones" para que tome la palabra.

Tras ello, Martín dirigió una carta a la jefa del Ejecutivo madrileño pidiendo una "rectificación" sobre este aspecto y en la que también se solicitaba ampliar las invitaciones, tanto a la subdelegada como a los subdelegados anteriores, al acto que "querían organizar de forma unilateral". En la misiva, enviada días después de la DANA como ha revelado Martín, le preguntaba también si pretendía "silenciar la voz del Gobierno en un momento como ese".

"No hubo respuesta a esa carta y el gabinete de la presidenta envió un email diciendo que no a todo. Aún así anteayer volvimos a llamar para tratar de reabrir esta cuestión porque no es momento para duplicar actos y gastos", junto a la importancia de enviar "un mensaje de unidad", "pero esa conversación acabó con un rechazo de plano a estos planteamientos", ha detallado Francisco Martín.

ACTO PROPIO "POR RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL"

Martín asegurado que la convocatoria de un acto propio en la Delegación es una decisión "firme y meditada", que "ha podido corregir Ayuso", al tiempo que ha lamentado encontrarse con "una falta de altura de miras y de responsabilidad institucional".

En esta línea, ha recordado que tradicionalmente se celebraba un acto conjunto en la Comunidad, hasta el año pasado. Entonces el delegado sí pudo tomar la palabra en nombre del Gobierno en un acto en el que al que no fue invitado el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, tras la polémica por la no invitación de la presidenta a la inauguración del AVE entre Madrid y Asturias.

Martín ha reprochado que Ayuso sea la única presidenta autonómica que no ha acudido a la ronda de reuniones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con los mandatarios autonómicos, un "bloqueo" y "desprecio" al Gobierno a pesar de que "la colaboración es fundamental para construir soluciones".

"El PP de Madrid se equivoca al situar los problemas de Ayuso y del alcalde, José Luis Martínez-Almeida, por encima de las instituciones", ha lamentado Martín.

"MANO TENDIDA" FRENTE A LOS "DESPRECIOS Y DESLEALTADES"

Frente a ello, Martín ha puesto a Reyes Maroto, con quien ha mantenido hoy una reunión de trabajo, como ejemplo de colaboración institucional en favor de la ciudadanía, una actitud "que ojalá se extienda al alcalde". "A pesar de los continuos desprecios y deslealtades mantengo mi mano tendida", ha aseverado Martín, quién mantendrá un próximo encuentro con Más Madrid.

De su lado, Maroto ha instado a Almeida a reunirse con el delegado para dejar atrás esa relación "un poco intoxicada dando paso al diálogo y a la lealtad institucional, no al bloqueo". Preguntada por el acto de la Constitución, la portavoz socialista ha contestado que los madrileños "no merecen ese maltrato institucional" con el que el PP busca "silenciar la acción del Gobierno en la ciudad y en la Comunidad". "Le pido a Ayuso que recapacite porque está perjudicando a los madrileños", ha concluido.