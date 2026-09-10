El delegado en Ceuta dice que "todo el mundo" sabía de llamamientos en redes y descarta alertas del CNI: "Fue informal"

El delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, ofrece una rueda de prensa con motivo del inicio del curso escolar en Ceuta, en la Delegación del Gobierno en Ceuta, a 9 de septiembre de 2026, en Ceuta (España). La vuelta a las aulas coincide - Marcos Moreno - Europa Press

MADRID, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, ha afirmado que "todo el mundo" sabía del llamamiento en redes sociales para entrar a la ciudad autónoma y ha insistido en que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) no "alertó", sino que trasladó en una conversación "informal" de 'WhatsApp' una "información rutinaria" sobre la presión migratoria.

En una entrevista en la 'Cadena Ser', recogida por Europa Press, Triano ha subrayado que "había convocatorias de redes alentando a la entrada a nado en Ceuta". "Lo sabía todo el mundo", ha reiterado, para después añadir que había informaciones en la prensa local el 27 de julio, tres días antes de la entrada masiva, donde se "veía cómo personas jóvenes habían entrado" a la ciudad y explicaban en plataformas como 'TikTok' y 'Facebook' que "si entras en Ceuta no puedes ser rechazado".

El delegado ha explicado que él ya iba informando de que "ese movimiento" se estaba produciendo, especialmente desde que se conoció la sentencia del Tribunal Supremo que no permite 'devoluciones en caliente' en las entradas a nado. Por ello, ha señalado que el "mensaje" donde un miembro del CNI avisa a su jefe de gabinete un día antes de la entrada masiva "no aporta absolutamente nada nuevo".

"Tenemos que ponernos en un contexto en el que el día anterior entra unas 400 personas en Ceuta y, en una semana, habían entrado más de 1.000. Estábamos en ese contexto migratorio y esta Delegación del Gobierno comunicaba desde el primer minuto cuál era la situación a los diversos ministerios", ha defendido, para después recalcar que no había nueva información que hacía prever lo que finalmente ocurrió el 30 de julio.

EL MENSAJE DEL CNI "NO ES UNA ALERTA"

El delegado ha precisado que el mensaje de 'WhatsApp' que envió un miembro del CNI "no es una alerta" porque éstas "no se emiten a una Delegación del Gobierno y muchísimo menos a un jefe de gabinete". "Las alertas se elevan al Ministerio de Defensa, al Ministerio del Interior y se formaliza. Eso no es ninguna alerta; es un comentario, una conversación", ha añadido.

Triano ha afirmado también que él nunca ha recibido un mensaje "de ese tipo" procedente del CNI, aclarando que los servicios de inteligencia "tiene sus propios canales de comunicación", y ha subrayado que en la conversación telefónica de 11 minutos que dio a conocer Moncloa en la desclasificación de documentos se habló "de la situación" de aquellos días y de la "presión migratoria", que "era bastante grave" y por la que ya habían pedido refuerzos los días previos.

Dicho esto, ha afirmado que no se trató ni "siquiera" de "una conversación formal", en la que aparecen expresiones coloquiales locales, sino de "un intercambio de información rutinario" en la que es "la propia persona del CNI la que le pide información" a su jefe de gabinete sobre cómo van las reuniones.

Por otra parte, tal y como expresó el presidente del Gobierno, Triano ha defendido "que habrá que estudiar cómo mejorar los servicios de inteligencia en cuanto a la prevención" porque "evidentemente no se valoró correctamente lo que ocurrió".