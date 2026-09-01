El delegado del Gobierno ceutí niega haber tenido información previa a la entrada masiva tras denunciarlo Manos Limpias

El delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano - Marcos Moreno - Europa Press

CEUTA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, ha negado este martes que dispusiera de información previa que permitiera prever el escenario de entrada masiva de migrantes registrado en la ciudad los días 30 y 31 de julio, en respuesta a la denuncia presentada contra él por la organización Manos Limpias.

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 6 de Ceuta ha abierto diligencias previas a raíz de la denuncia del sindicato, que sostiene que el delegado habría tenido conocimiento, a través del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), de posibles acercamientos de inmigrantes y que, pese a ello, no habría adoptado medidas para impedir lo que considera un delito contra la independencia y la seguridad del Estado.

Preguntado por la investigación judicial, Pérez Triano ha asegurado que desconoce el contenido de la denuncia, aunque ha considerado que las diligencias pueden servir para poner de manifiesto el trabajo desarrollado por la Delegación del Gobierno antes y después de los acontecimientos.

"Puede ser una oportunidad para mostrar todo el trabajo que se ha hecho desde la elección del Gobierno desde el día 30 y desde los días previos", ha señalado en una comparecencia celebrada este martes por la tarde en la ciudad autónoma.

El delegado ha insistido en que no recibió ningún informe que permitiera anticipar el escenario que finalmente se produjo. "Ningún tipo de informe que dejara prever ningún tipo de escenario en el que luego nos encontraríamos", ha afirmado.

Pérez Triano ha defendido así la actuación de la Delegación del Gobierno durante la crisis migratoria y ha asegurado que él personalmente llevaba trabajando sobre la situación migratoria de Ceuta desde antes del 30 de julio.

CENTRADO EN BUSCAR LUGARES PARA ATENDER A LOS MIGRANTES

En este sentido, ha explicado que durante las últimas semanas ha centrado su actividad en la búsqueda de emplazamientos para atender a los migrantes, la retirada de aquellos que generaban mayor tensión en determinadas zonas y la solicitud de refuerzos para reforzar y asegurar la frontera.

Sus declaraciones se han producido también después de que en las últimas semanas se haya reclamado públicamente su dimisión. El delegado ha afirmado que respeta tanto a quienes piden su salida como a quienes respaldan su continuidad, aunque ha defendido que las críticas deben atender a las razones que las sustentan.

"Yo personalmente, desde el primer minuto, no desde el día 30, sino desde mucho antes, estaba trabajando por la realidad migratoria que nos estábamos encontrando", ha manifestado.

Pérez Triano ha asegurado además que durante este periodo apenas ha tenido contacto con su familia debido a su dedicación a la gestión de la crisis y ha denunciado haber recibido "insultos y amenazas", que ha calificado también como una forma de violencia.

LA NORMALIDAD SIGUE "LEJOS"

Respecto a la evolución de la crisis una semana después de la constitución del mando único y del comité de seguimiento, el delegado ha reconocido que la recuperación de la normalidad todavía está lejos.

"La realidad sigue estando lejos", ha afirmado, antes de señalar que el objetivo pasa por que las distintas administraciones puedan culminar los expedientes de las personas migrantes que permanecen en la ciudad.

Asimismo, Pérez Triano ha destacado que actualmente "todo el Estado" está trabajando en distintas áreas para recuperar la normalidad "lo antes posible".

El delegado también ha considerado necesarias las medidas económicas anunciadas por el Gobierno para paliar el impacto de la crisis migratoria en Ceuta y ha explicado que la Delegación trasladó desde el primer momento a la Secretaría de Estado de Comercio las preocupaciones y previsiones del sector empresarial. "Es un golpe económico muy fuerte", ha reconocido.

No obstante, ha insistido en que la prioridad continúa siendo la gestión de los procedimientos migratorios. Ha explicado que el Ministerio de Migraciones está trabajando para habilitar los espacios necesarios para realizar los triajes, mientras que el Ministerio del Interior está acelerando los procedimientos administrativos.

El objetivo, ha señalado, es culminar "cuanto antes" los expedientes y proceder al retorno de la mayoría de las personas que entraron irregularmente en Ceuta los días 30 y 31 de julio y que no tengan derecho a protección internacional.