Delgado defiende en un medio alemán la independencia judicial: Están condenados un cuñado del Rey y un exvicepresidente

Publicado 08/02/2019 14:31:36 CET

En vísperas del juicio por el 'procés', recuerda que la "vía democrática" para la independencia es la reforma de la Constitución

MADRID, 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Justicia, Dolores Delgado, ha defendido este viernes en un diario alemán, en vísperas de que se inicie el juicio por el 1-O la independencia y autonomía de los jueces españoles, recordando que "han condenado a prisión un cuñado del Rey y un exvicepresidente del Gobierno", en alusión a Iñaki Urdangarin y a Rodrigo Rato.

Delgado afea a los independentistas haber intentado poner en duda el sistema democrático y judicial español, diciendo que sus autoridades "reprimen las ideas o el voto". Asimismo, ha asegurado que el Tribunal Supremo respeta el "sagrado derecho de defensa" de los 12 líderes independentistas, que serán juzgados a partir del próximo martes, nueve de ellos acusados del delito de rebelión.

Así lo ha manifestado la ministra en una tribuna titulada "En defensa de la Justicia española", que ha publicado el diario alemán 'Frankfurter Allgemeine', que comienza recordando que desde hace 40 años España tiene una democracia, cuya Constitución "puso fin a casi cuatro décadas de dictadura franquista". "Hoy, en pleno siglo XXI, España es una democracia moderna equiparable a cualquiera de los Estados más avanzados de la Unión Europea", afirma.

En este artículo, Delgado afea que "algunos sectores del independentismo catalán" hayan tratado de "poner en duda" esta "verdad basada en datos objetivos", llegando incluso a interponer demandas instrumentales en terceros países para "sembrar la duda sobre la imparcialidad e independencia de nuestros tribunales".

Así hace referencia, sin mencionarlo, a la demanda civil que el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y los exconsejeros que abandonaron con él España para no responder ante la Justicia española --todos ellos procesados en el Tribunal Supremo por su participación en el 'procés' independentista--, presentaron en un tribunal belga contra el juez instructor de la causa, Pablo Llarena.

Con todo ello, a escasos días de que arranque el juicio por el proceso independentista en Cataluña, la ministra ha subrayado que "España respeta y defiende el sagrado derecho de defensa de los políticos catalanes procesados". "Pero no puede aceptar que se diga que sus autoridades reprimen las ideas o el voto", ha añadido.

En este sentido, ha aprovechado el artículo para apostillar que el Tribunal Constitucional español sentenció al igual que hizo el alemán en diciembre de 2016, que "no cabe un referéndum sobre la secesión de un territorio".

Delgado concluye que la vía elegida por los independentista no fue la correcta pues, que la Carta Magna no contemple la posibilidad de hacer una consulta "no significa que no haya una vía democrática hacia la independencia". "Esa vía existe y está prevista en la Constitución: su propia reforma", afirma.

INDEPENDENCIA Y AUTONOMÍA DE LOS JUECES Y FISCALES

Por otro lado, la titular de Justicia ha hecho hincapié en la "independencia y autonomía" de los jueces y fiscales. Para ello, ha recurrido a la evaluación que organismos internacionales han hecho del sistema judicial español, como el Marcador de la Justicia de la Comisión Europea (Justice Scoreboard), en cuyo último informe dice que "España se encuentra dentro de los estándares europeos sobre salvaguardas de independencia judicial".

Además, según expone la ministra, este evaluador también sitúa a España al nivel de Francia, Italia o Dinamarca, al poner en relieve la imposibilidad de "interferir en la Justicia" dado que "el Gobierno no participa de ninguna manera en el nombramiento de jueces ni en su destitución".

En esta línea, para seguir incidiendo en la independencia judicial, Delgado recuerda que los jueces españoles "han condenado a prisión a un cuñado del Rey y a un exvicepresidente del Gobierno, Rodrigo Rato". Al mismo tiempo destaca que la "caída" del expresidente del Gobierno Mariano Rajoy "se debió a la falta de credibilidad" que el tribunal del caso Gürtel dio a la declaración que prestó como testigo en esa causa que afectaba a su partido.

PROCESO JUDICIAL CON TODAS LAS GARANTÍAS

Por último, Delgado explica en su artículo publicado en alemán que cualquier ciudadano que tenga que acudir a la Justicia "tendrá derecho a un proceso con todas las garantías y a un sistema de recursos equivalente al de cualquier otra democracia occidental", dando la posibilidad de llegar hasta el Tribunal Constitucional y, en última instancia, al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) si considera que alguno de sus derechos fundamentales ha sido vulnerado.

Las defensas en la causa por el 'procés' han reiterado que los derechos fundamentales de sus clientes han sido vulnerados, por lo que han anunciado que su intención es acudir a este tribunal con sede en Estrasburgo. No obstante, Delgado advierte que, según las propias estadísticas del TEDH, España pertenece al grupo de países con "la ratio más baja de todo el Consejo de Europa junto con Alemania, Reino Unido y Países Bajos".