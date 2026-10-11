Desalojados unos 500 migrantes de la explanada del Guano en Ceuta tras un despliegue policial de más de 350 agentes

Varios migrantes esperan a ser trasladados en la explanada del Guano, a 6 de octubre de 2026, en Ceuta (España). Tras el desalojo del Trampolín algunos migrantes han empezado a acampar en la explanada del Guano donde esperan a ser trasladados a centros de - Gabriela Sardá Núñez - Europa Press

CEUTA 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

Alrededor de 500 personas migrantes, según fuentes policiales, han sido desalojadas este domingo de la explanada del Guano, situada junto a la playa del Trampolín, donde pernoctaban, en el marco de un amplio operativo policial que ha comenzado a primera hora de la mañana y que ha permitido despejar este asentamiento.

En el dispositivo han participado más de 350 funcionarios de distintas unidades de la Policía Nacional, según ha informado la Jefatura Superior de Policía de Ceuta, que ha liderado la intervención. También han colaborado la Guardia Civil, la Policía Local y las Fuerzas Armadas.

El operativo ha comenzado a las 8.00 horas, cuando cientos de agentes han llegado a la zona en furgones policiales y se han desplegado en la carretera situada frente a la explanada. A continuación, han ido despertando a los migrantes que dormían en las tiendas de campaña y agrupándolos para proceder a su traslado de manera progresiva en los autobuses habilitados.

A los migrantes se les han ofrecido dos posibilidades: dirigirse a la frontera del Tarajal para regresar voluntariamente a Marruecos, en el caso de quienes así lo desearan, o ser trasladados al Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE), donde se llevan a cabo las primeras gestiones policiales antes de su reubicación en los recursos de acogida habilitados en la ciudad.

Por el momento, no ha trascendido la cifra exacta de personas desalojadas ni cuántas han optado por regresar a Marruecos. El despliegue ha contado con agentes de Seguridad Ciudadana, principalmente de las Unidades de Intervención Policial (UIP) y las Unidades de Prevención y Reacción (UPR), además de efectivos de la Unidad Aérea, Extranjería y Policía Científica. Entre los medios materiales utilizados destacan dos vehículos blindados VIPA 6x6 y un vehículo URO, ambos de alta movilidad táctica.

La intervención en el Guano sigue el mismo procedimiento aplicado en los anteriores desalojos de asentamientos de personas migrantes en Ceuta durante las últimas semanas, entre ellos los de la desalinizadora, el 27 de septiembre; la playa de Benítez, el 29 de septiembre, y la playa del Trampolín, donde se actuó en dos fases los días 4 y 5 de octubre.

OPERATIVOS EN LAS BARRIADAS

El ministro de Política Territorial y coordinador del mando único de la crisis migratoria, Ángel Víctor Torres, ha comparecido tras completarse la operación y ha asegurado que el desalojo se ha producido antes del plazo que se había fijado el Gobierno para despejar los asentamientos en el litoral ceutí.

"Adquirimos un compromiso hace semanas y fue que el 15 de octubre alcanzaríamos la normalidad en las costas de Ceuta, los distintos asentamientos. Bueno, lo hemos conseguido incluso antes, el 11 de octubre", ha afirmado.

Torres ha advertido, no obstante, de que las actuaciones no han concluido y de que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado centrarán ahora parte de sus esfuerzos en otros puntos de la ciudad, especialmente en las calles y los barrios donde todavía pueda haber personas migrantes que pernocten al aire libre.

"Vamos a seguir trabajando para que esa normalidad sea completa con las personas que queden en los barrios, de acuerdo a los informes, indicaciones y actuaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad", ha señalado el ministro.

El coordinador del mando único ha cifrado en cerca de 12.000 las personas que han regresado a Marruecos desde el 10 de agosto, en el marco de las actuaciones desarrolladas durante las últimas semanas para despejar los asentamientos y gestionar la situación migratoria en Ceuta.