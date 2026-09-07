Desarticulada una red que captaba a trabajadores vulnerables en Colombia para explotarlos en España

1114857.1.260.149.20260907151455 Miembros de la Policía Nacional, Guardia Civil y Policía Nacional de Colombia en actuación conjunta en la operación Aguazul-Napoleón, que ha desarticulado una red dedicada a la trata que captaba a trabajadores en Colombia para explotarlas en España. - GUARDIA CIVIL

MADRID, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional y Guardia Civil, en una operación conjunta iniciada en el año 2023 en colaboración con la Policía Nacional de Colombia, han desarticulado una organización criminal dedicada a la trata de seres humanos que se ha saldado con un balance global de 30 detenidos y 57 potenciales víctimas de explotación laboral.

Según han informado en nota de prensa, la red se ocupaba de captar personas en situación de vulnerabilidad económica en Colombia y gestionaba su transporte a España, para después someter a las víctimas al pago de la deuda contraída por el desplazamiento, provocando así un mecanismo de coacción y control sobre las mismas.

El primer eslabón de la red lo formaban personas establecidas en Colombia que se encargaban de localizar a las víctimas que iban a ser transportadas a España con la falsa promesa de acceder a "formación académica y prácticas". El perfil de los afectados era el de personas en situación de vulnerabilidad económica o social.

Una vez en España, la organización distribuía a las víctimas en locales de restauración, principalmente situados en Tarragona y Madrid donde se producía la explotación laboral bajo el pretexto de pagar la deuda a la red criminal.

Asimismo, la cooperación con la Policía Nacional de Colombia ha permitido identificar y detener a los responsables de la captación en origen y desmantelar la organización criminal.

VÍCTIMAS EN TARRAGONA Y MADRID

La primera fase operativa, desarrollada en abril de 2024, y una segunda llevada a cabo en julio de 2025 permitieron actuar contra los integrantes de la organización asentados en España. Como resultado, fueron detenidas 22 personas y localizadas 57 potenciales víctimas en Tarragona y Madrid.

El análisis posterior de la información obtenida y de las declaraciones de las víctimas permitió identificar una estructura estable asentada en Colombia encargada de la captación y selección de las víctimas que posteriormente eran trasladadas a España para su explotación laboral.

Asimismo, la tercera fase de la investigación culminó con el arresto de tres personas --dos mujeres de 54 y 41 años, de nacionalidad española y colombiana, y un hombre colombiano de 45 años-- que operaban en Tarragona. Sobre ellas pesaban órdenes internacionales de detención que habían sido emitidas por las autoridades colombianas por presunta participación en las actividades de dicha organización.

Al mismo tiempo, la Policía colombiana llevó a cabo cuatro registros en Bogotá que concluyeron con la detención de cinco personas presuntamente integradas en la red.

En consecuencia, los detenidos han sido puestos a disposición de la Audiencia Nacional, órgano competente en relación con las órdenes internacionales de detención emitidas por las autoridades colombianas. La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas actuaciones.