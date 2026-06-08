Desarticulada una red criminal dedicada al traslado ilegal de migrantes entre España y Francia por 300 euros

Archivo - Un agente de la Policía Nacional junto a un coche policial - POLICÍA NACIONAL - Archivo

MADRID 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional y la Policía de Francia han desarticulado una red criminal dedicada al traslado ilegal de migrantes por carretera entre ambos países, previo pago de 300 euros por persona, con la detención de dos personas y la intervención de 15.800 euros en efectivo.

La investigación ha permitido constatar más de 30 cruces fronterizos irregulares entre ambos países, realizados por el principal investigado, según ha informado la Policía Nacional en una nota de prensa.

Los dos detenidos se encuentran en prisión provisional en Francia tras una petición francesa de Orden Europea de Investigación, ejecutada en España en menos de 48 horas con la entrada y registro en el domicilio del principal investigado en la pedanía murciana de El Raal, desde donde organizaba los desplazamientos por carretera.

Se han intervenido 15.800 euros en efectivo, un vehículo, un teléfono y abundante documentación que evidencia los desplazamientos realizados y el ánimo de lucro de la actividad criminal. Se calcula que habrían obtenido un beneficio de unos 300.000 euros.

En marzo de 2026, el principal investigado fue detenido 'in fraganti' por las autoridades francesas cuando intentaba acceder a España con seis migrantes en situación irregular en el interior del vehículo que conducía.

Los ocupantes manifestaron haber abonado 300 euros cada uno por el traslado. En el mismo operativo fue detenida una segunda persona por su colaboración activa en labores de intermediación y captación.

Asimismo, se constató que el investigado había adquirido un vehículo con mayor capacidad de transporte, que estaba siendo preparado para ampliar la actividad ilícita a otros países de la Unión Europea, extremo que no llegó a materializarse gracias a la intervención policial.