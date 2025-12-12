Desarticulada una red dedicada a la modificación y tráfico de armas de fuego en Sevilla y Tenerife

1035438.1.260.149.20251212094117 La Guardia Civil desarticula una organización criminal dedicada a la modificación y tráfico de armas de fuego en Sevilla y Tenerife - GUARDIA CIVIL

MADRID 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal dedicada a la modificación y tráfico de armas de fuego en Sevilla y Tenerife con un saldo de siete detenidos, vinculados también con el tráfico de "grandes cantidades de cocaína".

La benemérita ha explicado en un comunicado, recogido por Europa Press, que en el marco de la operación 'Embarcadero-Bambu' se han registrado siete domicilios en las provincias de Sevilla y Tenerife, así como varias oficinas y naves vinculadas con la red criminal.

En estas pesquisas, los agentes han incautado más de 30 armas de fuego, más de 1.300 cartuchos metálicos y diversos equipos específicos para la detección de vigilancias policiales, además de "grandes cantidades de sustancias estupefacientes", joyas, relojes de lujo, máquinas de contar dinero y más de 30.000 euros en metálico.

El cuerpo policial explica que en una de las naves registradas se localizó una oficina que servía de taller para la fabricación o transformación de armas de fuego, confeccionadas "a demanda de otros grupos delictivos". Asimismo, los detenidos contaban con una sala de pruebas insonorizada para que los compradores pudieran probar el arsenal.

Al mismo tiempo, durante la investigación han podido constatar que la organización llegó a transportar semanalmente más de 50 kilogramos de cocaína desde Sevilla y Madrid a Tenerife. En los registros encontraron varios paquetes de más de 20 kilos de este estupefaciente.

Por todo ello, el Juzgado de Instrucción número 14 de Sevilla, competente del caso, ha decretado el ingreso inmediato en prisión provisional sin fianza de cinco de los detenidos.