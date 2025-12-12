Intervenidas en San Fernando (Cádiz) 360 garrafas de gasolina para narcolanchas con cinco detenidos y dos investigados

Petacas de gasolina incautadas en un operativo contra el abastecimiento a narcolanchas en San Fernando (Cádiz) - POLICÍA NACIONAL

SAN FERNANDO (CÁDIZ), 12 (EUROPA PRESS)

La Policía Nacional de Cádiz, en colaboración con Guardia Civil y Vigilancia Aduanera, ha llevado a cabo dos operaciones en San Fernando en las que han detenido a cinco personas por tratar de abastecer presuntamente a narcolanchas con 160 garrafas de gasolina, práctica conocida como 'petaqueo', y ha investigado a otras dos por el transporte de 200 garrafas de combustible destinadas supuestamente a la misma práctica delictiva.

En una nota, la Policía ha explicado que en una primera operación, desarrollada el pasado 27 de noviembre, el Centro Operativo de Servicio de la Guardia Civil alertaba de dos embarcaciones recreativas en el entorno del puerto de Gallineras que trataban de surtir de combustible a narcolanchas.

Ante esto, se activó a las patrullas marítimas disponibles del Servicio de Vigilancia Aduanera y del equipo en tierra, con dotaciones uniformadas de la Policía Nacional de San Fernando.

La acción operativa coordinada de ambos cuerpos permitió recuperar en el mar, ocultas en una caño junto al puerto de Gallineras las dos embarcaciones, las cuales transportaban un total de 160 garrafas de combustibles, con unos 4.000 litros de gasolina, mientras sus tripulantes se arrojaban al mar a nado para darse a la fuga.

Tras detectar que los mismos iban a nado y corriendo por la zona fangosa de los caños, se alertaron los equipos de tierra de Policía Nacional, que los localizaron tratando de huir en un vehículo que tenían estacionado en el propio puerto. Tras su detención fueron puestos a disposición judicial, que decretó el inmediato ingreso en prisión de los cuatro tripulantes de las embarcaciones.

Además, una quinta detenida, que realizó labores de control y cobertura de las embarcaciones, quedó en libertad tras pasar a disposición judicial.

Una segunda operación por parte de la Policía Nacional ha conllevado la incautación de otras 200 garrafas de combustible en una furgoneta de alquiler. En este caso, indicativos policiales observaron en la madrugada del 4 de diciembre un vehículo que intentaba entrar en la ciudad isleña por el puente Zuazo "con claros síntomas" de encontrarse cargada.

Tras proceder a la interceptación de dicha furgoneta, su conductor se dio a la fuga hacia la carretera de La Carraca, dejando ésta abandonada en plena autovía CA-33, a la altura de la salida 11, provocando con ello grandes retenciones de tráfico.

Gestiones posteriores, permitieron determinar la posible implicación de dos personas en dichos hechos, por lo que se ha procedido a investigarlos. Las gestiones en este caso continúan por lo que no se descartan más detenciones.