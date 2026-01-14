Desarticulado un grupo criminal detrás de un centenar de robos en gasolineras, comercios y viviendas

1042356.1.260.149.20260114113809 Desarticulado un grupo criminal dedicado a cometer robos en gasolineras, comercios y viviendas - GUARDIA CIVIL

MADRID 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha desarticulado un grupo criminal dedicado a los robos en gasolineras, comercios y viviendas, con un saldo de cuatro detenidos y más de 12.000 euros intervenidos, esclareciendo así más de un centenar de delitos cometidos en Alicante, Murcia, Granada, Albacete y Cuenca.

Según ha informado la Guardia Civil, la operación incluyó dos registros en Beniel (Murcia) y uno en Palomares (Almería), permitiendo recuperar aproximadamente 50 piezas de joyería y más de 30 vehículos robados que empleaban los sospechosos para cometer los delitos. Además, se encontraron algunas prendas que usaron los implicados para perpetrar los robos.

Los agentes comenzaron una investigación en el marco de la operación 'Gasfilter- Seagas', tras detectar varios robos con fuerza en estaciones de servicio de Murcia y Alicante. En la primera fase de la investigación, detectaron un patrón común entre estos atracos efectuados en el pasado mes de julio.

Los sospechosos "violentaban", durante la noche, las fachadas de las gasolineras con mazos y demás herramientas, con el objetivo de acceder a su interior. Una vez sustraídas las cajas registradoras y las maquinas de tabaco, se trasladaban a "zonas aisladas" donde las vaciaban y abandonaban.

CASI 80.000 EUROS ROBADOS EN UNA GASOLINERA DE MURCIA

Tras las primeras pesquisas, la Benemérita intervino el teléfono de uno de los sospechosos durante un robo en Granada. Esto permitió observar un robo violento en el que, encapuchados y armados, sustrajeron al rededor de 80.000 euros de una gasolinera en Llano de Brujas (Murcia).

Con las imágenes, el cuerpo llegó a la conclusión de que el grupo también robaba en establecimientos de hostelería e incluso en domicilios con moradores en su interior, con el objetivo de sustraer dinero u objetos de valor con salida en el mercado negro, principalmente las joyas.

Durante los meses de septiembre y noviembre, la banda centró su actividad en Lorca y Mazarrón (Murcia), donde actuaron tanto en gasolineras como en casas de campo. Además, según señala el comunicado, "aprovechando la madrugada de Nochebuena y Nochevieja" robaron dinero, joyas y dos vehículos en diferentes viviendas de tres municipios albaceteños --Cancarix, Agramón y Tobarra--.

Tras los hallazgos mencionados, los uniformados detuvieron a dos de los sospechosos en Almería donde, según lo descubierto por los agentes, se iban a mudar. En el registro del vehículo, encontraron "numerosas piezas de joyería robadas" bajo los asientos y, posteriormente, detuvieron a otros dos miembros en San Javier y Cartagena (Murcia).

UN GRUPO ITINERANTE Y CON "AMPLIO HISTORIAL DELICTIVO"

Con las detenciones ya realizadas, la Guardia Civil conoció que el grupo, a pesar de estar asentados en Murcia y Alicante, tenía carácter "itinerante" y que sus miembros contaban con "un amplio historial delictivo".

Además, tapaban las matriculas de los vehículos robados con los que se transportaban y delinquían, y cambiaban "frecuentemente" de número así como de dispositivo de teléfono.

Tras las intervenciones de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Murcia y Alicante, se han esclarecida más de cien robos: 50 se han cometido en Murcia, 20 en Alicante, 12 en Almería, así como una decena en Granada, siete en Albacete y tres en Cuenca.

Por todo ello, se atribuye a los detenidos "los supuestos delitos de robo con violencia e intimidación, robo con fuerza, sustracción de vehículo, receptación y de pertenencia a organización criminal".