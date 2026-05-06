Desmantelada una organización criminal en Cádiz y Girona dedicada al tráfico de hachís hasta Francia

Archivo - Un vehículo de la Policía Nacional en una imagen de archivo - Kike Rincón - Europa Press - Archivo

MADRID 6 May. (EUROPA PRESS) - La Policía Nacional ha desmantelado una organización criminal asentada en Cádiz y Girona dedicada presuntamente al tráfico de hachís a nivel internacional a través de dos guarderías desde donde se trasladaba la droga hasta Francia.

La investigación comenzó a principios de abril a raíz de una Orden Europea de Investigación de Lyón (Francia) por la posible existencia de un entramado criminal con base logística en España y dedicada al transporte internacional de hachís.

Tras las primeras pesquisas, la Policía Nacional detectó que una organización criminal de origen francés utilizaba como base logística dos guarderías ubicadas en las provincias de Cádiz y Girona. El grupo ocultaba en Arcos de la Frontera, Cádiz, la mercancía y desde allí la trasladaba hasta Fornells de la Selva, en Girona.

El transporte se realizaba mediante vehículos caleteados, preparados con compartimentos ocultos en su interior, hasta su destino final en Francia.

La operación, que se ha realizado de forma conjunta con la Office Anti-Stupéfiants francesa, comenzó el pasado 10 de abril después de que un vehículo saliera de una guardería en Cádiz a gran velocidad, embistiera a varios vehículos policiales y lesionara a seis policías.

Los agentes detectaron que un coche de alta gama salió a gran velocidad de una finca para realizar labores de contravigilancia en la zona y funciones de vehículo lanzadera para detectar cualquier presencia policial durante el trayecto.

Minutos después, la Policía observó un segundo vehículo, con dos ocupantes, que tras darle el alto embistió a uno de los coches policiales quedando ambos inutilizados e iniciando una huida a pie hasta lograr su detención. Seis agentes resultaron heridos.

En el interior del vehículo, que estaba sustraído y tenía matrículas falsas, descubrieron 15 fardos de arpillería con aproximadamente 400 kilos de hachís.

INTERVENCIÓN EN GIRONA

En Fornells de la Selva los agentes entraron y registraron una guardería donde encontraron 155 kilos de hachís, una máquina contadora de billetes, un arma corta y dos fusiles de asalto preparados para hacer fuego y diversa munición. Además la Policía localizó una troqueladora con multitud de placas falsas (españolas y francesas) utilizadas para intercambiarlas y así dificultar las investigaciones.

Finalmente, los agentes incautaron tres vehículos de alta gama y detuvieron a tres personas como presuntas responsables de los delitos de tráfico de drogas, pertenencia a organización criminal, lesiones, falsedad documental, receptación y atentado a agente de la autoridad.

Tras pasar a disposición de la autoridad judicial, todos los detenidos ingresaron en prisión. Paralelamente, la Office Anti-Stupéfiants detuvo a cuatro personas pertenecientes a este entramado criminal, aunque la investigación sigue abierta y no se descartan nuevos arrestos.