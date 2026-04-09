Desmantelan un clan escocés asentado en la Costa del Sol relacionado con un asesinato a tiros en Fuengirola

1076143.1.260.149.20260409103343 La Guardia Civil desmantelada una organización criminal escocesa que usaba la Costa del Sol como centro de operaciones - GUARDIA CIVIL

MADRID 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha desmantelado el 'Clan de los Lyons', la considerada como organización criminal escocesa más violenta de las últimas décadas, en una operación con 14 personas detenidas entre España, Escocia, Indonesia y Emiratos Árabes en la que se ha podido acreditar que usaban la Costa del Sol en Málaga como centro de operaciones para coordinar sus actividades ilícitas a escala global, principalmente ligadas al blanqueo procedente del narcotráfico.

La violencia entre este tipo de organizaciones tuvo uno de sus episodios más recientes en mayo del año pasado, cuando el hermano del líder del 'Clan de los Lyons' y un socio fueron asesinados a tiros en un bar de playa de Fuengirola (Málaga) en un ajuste de cuentas, según ha informado la Guardia Civil.

También hay otros 20 investigados en España, lo que da prueba de la extensa red que operaba desde la costa andaluza. Uno de los detenidos es S.L., líder de este grupo criminal y arrestado ayer en Países Bajos tras ser trasladado desde Indonesia en virtud de una Orden Europea de Detención emitida por las autoridades españolas.

El origen del 'Clan de los Lyons' se debió a una confrontación con otra organización rival en el norte de Escocia en el año 2001. Desde entonces, la violencia entre bandas se extendió alcanzando distintos puntos de Europa, donde ambas organizaciones criminales establecieron enclaves estratégicos.

La Guardia Civil ha destacado la coordinación policial y judicial internacional, por ser clave para desmantelar esta red criminal ubicada en la Costa del Sol española, desde donde el cabecilla coordinaba gran parte de sus actividades ilícitas a escala global.

También ha sido arrestada la pareja del líder del clan en el aeropuerto internacional de Dubái (EAU), al ser considerada igualmente miembro activo de la organización criminal. Además, la cooperación internacional con la Policía Nacional de Turquía ha permitido localizar y bloquear numerosos activos de alto valor vinculados al entramado criminal en el país euroasiático.

ACTUACIONES TAMBIÉN EN BARCELONA

En España, las actuaciones policiales se desarrollaron la semana pasada con un total de 18 registros, principalmente en la Costa del Sol, así como en Barcelona. Durante los mismos se intervinieron dispositivos electrónicos, grandes cantidades de dinero en efectivo, documentación societaria, relojes de alta gama y carteras de criptomonedas.

La investigación, desarrollada durante más de tres años por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, se ha llevado a cabo en estrecha colaboración con Police Scotland y bajo la coordinación de Eurojust, asestando un golpe a este 'Clan de los Lyons' surgido en los barrios de Glasgow en la década de los noventa y que evolucionó desde una red familiar de delincuencia local hasta convertirse en un entramado criminal transnacional con ramificaciones en Europa, Oriente Medio y Asia.

BLANQUEO DEL NARCOTRÁFICO

La organización desarrolló una compleja red de blanqueo de capitales basada en sociedades pantalla y movimientos financieros internacionales, gestionando millones de euros procedentes del narcotráfico. Su capacidad para operar simultáneamente en varios países --incluyendo España, Emiratos Árabes Unidos o Turquía-- y para tejer alianzas con otras grandes redes criminales, consolidó al clan como uno de los actores más relevantes del crimen organizado europeo contemporáneo, según la Guardia Civil.

En 2006, tras un enfrentamiento en Glasgow (Escocia) en el que falleció un familiar, el actual líder del clan se trasladó a España, donde permaneció durante un tiempo con un perfil delictivo bajo.

Posteriormente se trasladó a Dubái, lugar en el que fijó su residencia y desde donde continuó dirigiendo operaciones y tejiendo alianzas con otras organizaciones criminales de alcance internacional como el conocido 'Clan de los Kinahan'.

La presencia de estos clanes en España ya había sido objeto de investigaciones previas, como es el caso de la llevada a cabo por el Grupo de Huidos de la Justicia de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil en 2021, que culminó con la detención de G.H., conocido como 'El Monje', líder de otro grupo criminal británico, el 'Clan de los Hutch'.

La violencia entre este tipo de organizaciones tuvo uno de sus episodios más recientes en mayo del año pasado, cuando el hermano del líder del 'Clan de los Lyons' y un socio fueron asesinados a tiros en un bar de playa de Fuengirola (Málaga) en un ajuste de cuentas.

La investigación ha sido dirigida por el Juzgado de Instrucción Número 7 de Málaga, con la intervención del Ministerio Fiscal, y llevada a cabo por el Equipo contra el Crimen Organizado de la UCO con sede en Málaga.

En la fase operativa han participado, además de la Guardia Civil y Police Scotland, Europol, la Policía Antinarcóticos de Turquía, la Policía de Dubái, la National Crime Agency (NCA) del Reino Unido y la Drug Enforcement Administration (DEA) de Estados Unidos.