Despega hacia Venezuela un segundo contingente de 63 efectivos y 9 perros de rescate de seis comunidades autónomas

El segundo contingente de rescatistas despega desde Madrid hacia Valencia (Venezuela). - IBERIA

MADRID 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha informado de que vuela hacia Venezuela un segundo contingente de 63 efectivos y 9 perros de rescate procedentes de seis comunidades autónomas para colaborar en las labores de salvamento tras los devastadores terremotos del jueves.

"@MAECgob @EmbEspVenezuela @ConsEspCaracas al lado de los españoles. Ayuda de @AECID_es movilizada para apoyar al pueblo hermano venezolano", ha escrito el ministro en una publicación en la red social X.

Según ha detallado el Ministerio del Interior, el contingente de rescatistas está compuesto por dos guías caninos con dos perros de Asturias; dos guías caninos con dos perros y tres arquitectos de la Región de Murcia; un jefe de grupo, cinco rescatadores y un guía canino con un perro de Galicia; diez bomberos especializados en estructuras colapsadas con un perro de rescate de Extremadura; un jefe de grupo, un jefe canino, dos rescatadores caninos con tres perros, seis bomberos rescatadores y un sanitario de la Comunitat Valenciana; y quince bomberos certificados en estructuras colapsadas de Cataluña. A ellos se suman seis miembros de la UME, un oficial de enlace de la Secretaría General de Protección Civil y seis miembros de la Oficina de Evaluación y Coordinación de Desastres de las Naciones Unidas (UNDAC).

El grupo viaja en un vuelo IB0045 fletado por Iberia, un Airbus A330-200 que ha despegado pasadas las 20 horas del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas con destino a Valencia (Venezuela) transportando a 77 pasajeros, entre ellos efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME), bomberos especializados en búsqueda y rescate de seis comunidades autónomas, personal de apoyo y 15 periodistas de distintos medios de comunicación españoles, en una operación coordinada con Repsol y los ministerios del Interior y de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, según ha informado Iberia en un comunicado.

Según Iberia, en las bodegas del aparato viajan además varias toneladas de material de ayuda humanitaria y equipamiento destinados a apoyar las labores de intervención tras los terremotos. La aerolínea ha precisado que "la planificación y preparación del vuelo se han realizado en un plazo reducido con el objetivo de facilitar el desplazamiento de los equipos de rescate y del material necesario para que puedan incorporarse a las labores de emergencia en la zona afectada lo antes posible".

Por su parte, el ministro confirmó durante la mañana de este sábado la llegada de rescatistas españoles a Venezuela, entre ellos efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME), que han rescatado con vida a una persona tras permanecer "casi 72 horas atrapada bajo los escombros" en la zona residencial Vistamar de La Guaira, una de las áreas más afectadas por los seísmos, así como Bomberos de la Comunidad de Madrid.

Exteriores ha insistido en que "todas las líneas de emergencia consular, que se pueden consultar en redes sociales del Ministerio y de la Embajada en Caracas, están abiertas", y ha pedido "a los españoles en Venezuela que las utilicen".

El ministro ha facilitado además los teléfonos de atención disponibles para los ciudadanos españoles en Venezuela: +34 910001249; +58 424 2090264; +58 212 6270300; y +58 212 6270314, líneas que permanecen operativas para atender a los afectados por los terremotos que han sacudido el país caribeño.