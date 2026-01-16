Detenidas 162 personas por violencia en el fútbol durante la primera vuelta de esta temporada

La Policía Nacional ha detenido ha 162 personas por participar en incidentes violentos en el fútbol y por, presuntamente, estar vinculados a "grupos radicales en el ámbito futbolístico" durante la primera vuelta de la temporada 2025-2026. - POLICÍA NACIONAL

MADRID 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido ha 162 personas por participar en incidentes violentos en el fútbol y por, presuntamente, estar vinculados a "grupos radicales en el ámbito futbolístico" durante la primera vuelta de la temporada 2025-2026.

Según ha informado la Policía en un comunicado, estas detenciones se enmarcan en las 15 operaciones de investigación realizadas por las Brigadas Provinciales y Locales de Información y coordinadas por la Comisaría General de Información que en su mayoría se iniciaron a partir de reyertas y altercados entre "grupos ultra de fútbol", sobre todo en eventos deportivos.

A los arrestados se les imputan presuntos delitos que van desde desórdenes públicos, riña tumultuaria y lesiones hasta delitos contra los derechos fundamentales y libertades públicas y la pertenencia a grupo criminal, dado que "muchos de estos colectivos actúan bajo estructuras jerarquizadas y con premeditación en sus acciones violentas", ha afirmado la Policía.

Las detenciones realizadas este año en el marco de estas operaciones han permitido a los agentes concluir que existe un perfil predominaste de los detenidos, que corresponde a varones de entre 18 y 40 años con antecedentes previos relacionados con el orden público y su vinculación a organizaciones radicales de distinta ideología.

NEUTRALIZACIÓN DE LAS "QUEDADAS"

Además de las detenciones por hechos ya consumados, la Policía Nacional subraya la eficacia de su estrategia preventiva. La labor de los grupos de Información ha permitido detectar y desactivar numerosos enfrentamientos planificados entre grupos ultras rivales.

Estas intervenciones preventivas desarrolladas gracias a la coordinación entre servicios policiales, el seguimiento de los desplazamientos de radicales a otras ciudades y su posterior interceptación, identificación y control, han evitado varios enfrentamientos.

Con ello se ha logrado proteger no solo a los aficionados que acuden pacíficamente a los estadios, sino también al resto de la ciudadanía y evitar daños en el mobiliario público. En varios de estos dispositivos se han incautado objetos peligrosos como defensas extensibles, bengalas, material pirotécnico y protectores bucales, confirmando la naturaleza violenta de estas reuniones.

Un ejemplo destacado tuvo lugar el 1 de noviembre de 2025, con motivo del partido entre el Atlético de Madrid y el Sevilla C.F. en Madrid. La actuación conjunta de la Comisaría General de Información, la Brigada Provincial de Información y los servicios de Seguridad Ciudadana permitió impedir el enfrentamiento violento entre los grupos ultras "Frente Atlético" y "Biris Norte".

Además se localizó abundante material, oculto entre matorrales en una zona frecuentada por el Frente Atlético, que sería presuntamente utilizado para agredir a su rival. Otro dispositivo relevante se desarrolló el 30 de noviembre de 2025, dos días antes del encuentro entre el Sevilla C.F. y el Real Betis Balompié.

La Policía Nacional tuvo conocimiento de una "quedada" entre "Biris Norte", "United Family" y "Supporters Gol Sur" en la que se pudo intervenir gracias a la rápida activasción de de las unidades de seguridad ciudadana que permitió detener a catorce radicales e intervenir material destinado a la reyerta.

PREVENCIÓN EN PARTIDOS DE FÚTBOL

Gracias a la colaboración entre servicios policiales de diferentes países, a nivel internacional también se ha logrado impedir enfrentamientos violentos entre grupos ultras deportivos.

Así sucedió con motivo del partido de Conference League que enfrentó al SK Slovan Bratislava y el Rayo Vallecano que tuvo lugar en Eslovaquia el día 28 de noviembre de 2025 cuando, las unidades de Información de la Policía Nacional, facilitaron datos relevantes a los servicios policiales de Eslovaquia sobre el desplazamiento de miembros del colectivo rayista 'Bukaneros' a Bratislava y que a la postre frustraría el probable enfrentamiento entre estos y el grupo radical 'Ultras Slovan', de ideología extrema opuesta.

La labor preventiva también se extiende a categorías inferiores y otros deportes. Así, un dispositivo reforzado en el partido entre el Talavera Club de Fútbol y el Club Deportivo Careño, celebrado el 30 de noviembre de 2025 en Talavera de la Reina (Toledo), permitió neutralizar un enfrentamiento violento entre aficionados radicales de ambos equipos. Durante el operativo se incautó abundante material que sería utilizado en la reyerta.