El detenido en Alicante reclamado por Alemania por espiar para Rusia pasa a disposición de la Audiencia Nacional

Archivo - Agente de Policía alemán durante una manifestación. - Boris Roessler/dpa - Archivo

MADRID 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El detenido en Elda (Alicante) en el marco de una investigación de la Oficina Federal de Policía Criminal alemana (BKA), acusado de realizar espionaje para Rusia, ha pasado este miércoles a disposición de la Audiencia Nacional.

Según ha confirmado la Policía Nacional en una nota de prensa, el detenido es un ciudadano ucraniano acusado de realizar labores de vigilancia sobre un objetivo en Alemania por suministrar drones a Ucrania.

La Fiscalía Federal alemana adelantó este martes que la BKA había desarrollado una operación junto con la Policía Nacional, deteniendo en Elda a un hombre ucraniano, de 43 años, así como a una mujer rumana de 45 años en la ciudad de Rheine, en el noroeste de Alemania.

La Policía Nacional ha indicado que sobre el detenido en Alicante pesaba una Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE) emitida por las autoridades de Alemania. "El arrestado está acusado de realizar presuntas actividades de espionaje encargadas por actores ubicados en Rusia", ha precisado.

Según la investigación coordinada por la Fiscalía General de Alemania, el detenido había llevado a cabo labores de inteligencia en territorio alemán antes de trasladarse a España. El objetivo de estas vigilancias era un ciudadano alemán dedicado al envío de drones y componentes tecnológicos a Ucrania en el marco del actual conflicto bélico.

Además, el arrestado había estado recopilando información sensible sobre el objetivo, tanto a través de las redes sociales como de forma física y directa, según ha añadido la Policía Nacional.

Finalmente, el investigado se asentó en Alicante, donde fue localizado y arrestado por la Policía Nacional el pasado martes, pero las tareas de espionaje en Alemania habrían sido retomadas por una segunda persona.

Esta colaboradora, una ciudadana de nacionalidad rumana, fue detenida también el pasado lunes en la ciudad alemana de Rheine en un operativo de fuerzas especiales y la Oficina Regional de Investigación Criminal de Baviera.

En el marco de esta operación bilateral, se han practicado registros en los domicilios de ambos sospechosos para el volcado de dispositivos electrónicos y la incautación de material documental. Esta mañana, el detenido en España ha sido puesto a disposición de la Audiencia Nacional.