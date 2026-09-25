Detenido en Bruselas por un homicidio en 2020 en un prostíbulo de Madrid para robar la recaudación

Agente de la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL

MADRID 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil han detenido en Bruselas a un fugitivo acusado de ser el presunto autor de un homicidio cometido en Madrid en 2020 para sustraer la recaudación de local.

Según han informado la Policía y la Guardia Civil, el arrestado accedió al prostíbulo junto a otros tres individuos para sustraer la recaudación y acabaron con la vida del gerente de un disparo en la cabeza.

El detenido en colaboración con la Policía Federal de Bélgica tenía en vigor dos requisitorias por asesinato, robo con violencia, tenencia ilícita de armas y robo con fuerza.

Los hechos sucedieron en el mes de febrero de 2020 cuando el prófugo, junto a otros tres individuos, accedió a un prostíbulo para sustraer la recaudación. Durante el robo, el gerente se resistió y recibió un disparo en la cabeza que acabó con su vida.

Tras los hechos, se puso en marcha un equipo conjunto de investigación entre Policía Nacional y Guardia Civil y las primeras gestiones determinaron que había huido de la capital para esconderse en Cataluña, desde donde habría abandonado el país.

Las gestiones policiales determinaron que podría residir en Bruselas, donde el pasado martes fue arrestado por autoridades belgas. En el momento de su detención portaba documentación falsa.