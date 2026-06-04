Detenido en Colombia por captar menores y distribuir en la 'Dark web' material de explotación sexual infantil

Detenido en Colombia un usuario de la Dark Web que se dedicaba a producir y distribuir material de explotación sexual infantil - POLICÍA Y GUARDIA CIVIL

MADRID, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional y la Guardia Civil han participado en la detención en Colombia de una persona presuntamente dedicada a captar menores para posteriormente producir y distribuir en la 'Dark web' --una porción oculta de Internet-- material de explotación sexual infantil de los mismos. Hay al menos cuatro víctimas de nacionalidad española.

El arresto, que se ha llevado a cabo junto a la Dirección de Protección y Operaciones Especiales de la Policía Nacional de Colombia, se ejecutó concretamente en la localidad colombiana de Villavicencio.

Agentes del Grupo IV de Protección al Menor de la Unidad Central de Ciberdelincuencia de la Policía Nacional y de la Sección de Explotación Sexual Infantil de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil detectaron la distribución de material de abuso sexual infantil a través de la 'Dark web'. Desde ese momento el objetivo fue identificar a los menores víctimas y localizar al responsable de la captación, producción y difusión del material ilícito.

Las indagaciones permitieron establecer como principal hipótesis que el autor utilizaba las redes sociales como 'Instagram' o 'TikTok' para "ganarse la confianza de menores de corta edad, a quienes posteriormente inducía a generar contenido de carácter sexual que era grabado y difundido en la 'Dark web"'.

La reiteración de estos hechos durante más de un año y el incremento progresivo del número de víctimas dieron a la investigación un carácter de urgencia por la especial gravedad de este tipo de delitos y el daño continuado que provoca su difusión.

OPERACIÓN INTERNACIONAL

La identificación de varias víctimas en España permitió confirmar tanto el método de captación como el perfil de las víctimas. La información recibida a través de canales internacionales sobre la existencia de material con posibles víctimas españolas reforzó la línea de investigación conjunta entre Policía Nacional y Guardia Civil, permitiendo avanzar en la identificación de más menores afectados y en la localización del presunto autor, un hombre residente en Colombia.

A partir de este momento la investigación adquirió una dimensión internacional y se activaron los mecanismos de cooperación policial a través de Interpol estableciéndose un equipo de trabajo conjunto con las autoridades colombianas.

La operación ha permitido detener al sospechoso en Colombia gracias a un dispositivo policial internacional con la participación directa de agentes españoles desplazados para apoyar el operativo. En una fase preliminar, el detenido ha reconocido su implicación en los hechos investigados y ha ingresado en prisión provisional.

La investigación continúa en curso con el objetivo de identificar a la totalidad de víctimas y garantizar la protección y restitución de sus derechos, según ha informado la Policía Nacional y la Guardia Civil.