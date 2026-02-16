Detenido un fugitivo buscado en Suecia por homicidio tras volar a Alicante y alojarse en un hostel en Madrid

Archivo - Dispositivo de la Policía Nacional en un operativo - A. Pérez - Archivo

MADRID 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Madrid a un fugitivo buscado por las autoridades de Suecia por homicidio, lesiones graves, tráfico de drogas y pertenencia a organización criminal, que fue localizado en un albergue turístico tipo hostel en Madrid tras llegar a España a través del aeropuerto de Alicante.

El arrestado pertenecía presuntamente a un entramado dedicado al tráfico de drogas así como a la búsqueda de sicarios para la comisión de ejecuciones y a la instrucción de menores de edad para la fabricación y manipulación de explosivos, según ha informado la Policía Nacional.

La investigación se inició el pasado 5 de febrero, cuando la policía sueca contactó con las autoridades españolas informando de que el investigado había huido a España a través de un vuelo con destino a Alicante.

Al fugado se le buscaba en Suecia por su presunta pertenencia a una organización criminal dedicada al tráfico de drogas a través de plataformas encriptadas.

Asimismo, el entramado buscaba sicarios para cometer ejecuciones a cambio de una contraprestación económica e instruía a menores de edad para la fabricación y manipulación de elementos explosivos con el fin de usarlos en sus actividades delictivas.

Tras aterrizar en Alicante, los agentes establecieron un dispositivo policial que permitió acreditar que el fugitivo continuaba con su huida hacia Madrid.

Una vez en la capital, fue localizado en un céntrico hostel de donde apenas salía, y sin mantener contacto con nadie. Tras comprobar que el prófugo contaba con una Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE) emitida por las autoridades suecas, se estableció un dispositivo que finalizó con la detención del prófugo ese mismo día.