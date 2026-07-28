Detenido en León un matrimonio que se apropió monedas de oro de Isabel II valoradas en 10.000 euros - POLICÍA

MADRID, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en León a un matrimonio que se dedicaba a vender monedas de oro y plata con gran valor histórico de origen ilícito en diversos establecimientos de compra y venta de metales preciosos en distintos puntos de España. La finalidad era, según los investigaciones, evitar que una sola operación llamase la atención por su valor elevado e introducirlo en el comercio legal.

Entre las incautaciones, la Policía se encontró con un total de diez monedas de oro de 100 reales de Isabel II (1862) valoradas en torno a 10.000 euros; diez monedas de plata de cinco pesetas con un valor aproximado de 600 euros; y seis monedas de plata de dos pesetas estimadas en 270 euros.

Durante la investigación también se recuperaron ocho monedas de las comercializadas en los locales de compra y venta. Además, se incautaron otras dos monedas más de oro y 16 monedas de plata de diferentes años y valor, todas ellas estaban bajo el poder del matrimonio.

Los agentes procedieron a la detención de estas personas en León, por los delitos de apropiación indebida y blanqueo de capitales y la citación de cuatro personas investigadas no detenidas por un delito de daños contra el patrimonio histórico.

Las piezas históricas de gran valor serán depositadas en el museo competente que determine la autoridad judicial a la espera de los procedimientos técnicos periciales, por lo que la investigación continúa abierta.

BLANQUEABAN MONEDAS HISTÓRICOS CON LA TÉCNICA DEL 'PITUFEO'

La investigación comenzó cuando se tuvo conocimiento de que un matrimonio estaba vendiendo una moneda de oro de 100 reales de Isabel II en un local de compra venta de metales preciosos en la localidad de Avilés.

Tras varias pesquisas, se pudo observar que estas personas habían vendido 13 monedas más similares a la anteriormente mencionada en las localidades de Oviedo, Gijón, Palencia y Valladolid. Al ser estas personas conocedoras del origen ilegal de las monedas iban vendiendo estas por distintas ciudades para evitar que una sola operación llamara la atención por su valor elevado e introduciéndolas en el mercado legal, técnica conocida con el nombre de 'pitufeo'.

Una vez avanzada las labores policiales, se constató que cuatro de las monedas se habían fundido en los establecimientos donde se vendieron --Avilés, Gijón, Oviedo y Palencia- , destruyendo piezas numismáticas e incurriendo en un delito de daños contra el patrimonio histórico, ya que está prohibida su fundición por ser bienes protegidos por la ley.