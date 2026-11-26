Agente de Policía Nacional junto a un coche patrulla - POLICÍA NACIONAL

MADRID 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en la provincia de Barcelona a dos jóvenes como presuntos responsables de un delito de terrorismo yihadista que ya habían sido condenados anteriormente, siendo menores de edad, por hechos de naturaleza terrorista similar debido a su adhesión a postulados de Estado Islámico (Daesh).

En el marco de esta operación desarrollada el 17 de noviembre se han llevado a cabo dos registros domiciliarios, en los que principalmente se intervino diverso material informático y de cuyo análisis se ha podido acreditar la adhesión de ambos detenidos a los postulados más radicales de la organización terrorista DAESH, según ha informado la Policía Nacional en una nota de prensa.

Los detenidos son un joven de 20 años de nacionalidad francesa y otro de 19 años de nacionalidad española, según han precisado a Europa Press fuentes de la investigación. Ambos han ingresado en prisión provisional.

Los dos fueron detenidos y condenados en 2023 por hechos de naturaleza terrorista cuando eran menores de edad. Durante el cumplimiento de sus condenas, siendo ya mayores de edad, se detectó su presunta implicación nuevamente en este tipo de actividades.

Esta reiteración y continuidad delictiva evidenció un "riesgo concreto, real y grave" para la Seguridad Nacional, por lo que se procedió a su detención en un operativo policial desarrollado en la provincia de Barcelona, según la Policía Nacional.

En este último mes, son ya tres los detenidos por terrorismo yihadista por la Policía Nacional que son reincidentes y habían continuado realizando presuntamente actividades terroristas tras sus condenas previas por hechos similares.

La operación ha sido desarrollada por agentes de la Comisaría General de Información (CGI) con la participación de efectivos de la Brigada Provincial de Información de Barcelona y bajo la dirección de la Sección de Instrucción, Plaza número Uno, del Tribunal Central de Instancia y de la Fiscalía, ambas de la Audiencia Nacional.

Los dos detenidos fueron puestos a disposición de la Sección de Instrucción de del Tribunal Central de Instancia, Plaza número Cinco, de la Audiencia Nacional, que decretó su ingreso en prisión.