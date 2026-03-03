Detenidos dos históricos atracadores por robar 154.000 euros a punta de pistola en un banco en Cáceres

Coche de la Policía Nacional - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS

La Policía Nacional ha detenido a dos históricos atracadores que perpetraron el pasado 16 de enero el robo de 154.000 euros en una sucursal bancaria en Cáceres a punta de pistola, llegando a golpear y maniatar con bridas a dos empleados.

Los dos varones delincuentes permanecieron armados más de 25 minutos en la entidad bancaria, obligando a los empleados a abrir la caja fuerte y el cajero automático para hacerse con el dinero, huyendo tras guardar el botín en una mochila y un maletín que encontraron en el propio establecimiento, según ha informado la Policía Nacional.

Uno de los asaltantes condujo por la fuerza a una empleada hasta la caja fuerte, obligándola a introducir las claves para su apertura, mientras que otro golpeó a un segundo empleado varón en la cabeza con la empuñadura del arma, indicándole que bajase la vista y permaneciese inmóvil. Luego maniataron a ambos con bridas y los encerraron en un cuarto de baño.

La Policía ha realizado cuatro entradas y registros en la ciudad de Madrid, Arroyomolinos, Fuenlabrada y en Camarenilla (Toledo), donde se incautó diverso material relacionado con el atraco, así como un vehículo y 2.450 euros en billetes de 10 euros ocultos en el interior de un abrigo.

Los agentes lograron identificar a los implicados al constatar que habían viajado tres días antes de Madrid a Cáceres en una furgoneta disfrazados de obreros. Los dos son atracadores con un amplio historial y que, hasta ahora, cometían los robos en la Comunidad de Madrid.

Tras pasar a disposición de la autoridad judicial, ambos delincuentes detenidos por agentes de la UDEV Central y la Jefatura Superior de Extremadura han ingresado en prisión provisional por su implicación en este robo con violencia.

