Detenidos dos hombres por atracar un salón de juegos en Águilas (Murcia)

MURCIA 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a dos hombres por un violento atraco en un salón de apuestas del municipio de Águilas (Región de Murcia) ocurrido el pasado mes de octubre.

Tras una investigación de varios meses han sido detenidos por un delito de robo con violencia que cometieron al entrar encapuchados en horario comercial en este establecimiento. Tras los hechos, la Guardia Civil se entrevistó con los testigos y conoció la cronología del asalto, lo que permitió la posterior investigación y detención de ambos.

Mientras uno pasaba detrás de la barra para robar la caja, el otro amenazó a los clientes y a la dependienta con un machete. La actuación de varios clientes permitió que el robo no se consumase Uno de los clientes presentes no dudó en abalanzarse sobre el hombre armado, lo que provocó un forcejeo que finalizó con los asaltantes abandonando el local con la caja registradora en su poder.

Sin embargo, este vecino siguió a los delincuentes en su huida junto a otros clientes, lo que hizo que los delincuentes tuvieran que abandonar la caja y permitir a los agentes recuperar la totalidad del dinero.

La operación desarrollada por la Guardia Civil, de nombre "Bituti", ha permitido identificar y detener a los dos atracadores y ponerlos a disposición de la justicia.