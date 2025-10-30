Detenidos en Madrid dos fugitivos por agresiones sexuales a menores y ya son 35 los localizados en un año

Dos agentes de la Policía Nacional con un detenido por un presunto delito de agresiones sexuales a menores. - POLICÍA NACIONAL

MADRID 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Madrid a dos fugitivos buscados por agresiones sexuales a familiares suyos en Perú y Costa Rica, elevando a 35 los arrestados en el último año por esta tipología de delitos graves.

Uno de los hechos ocurrió en Perú y la víctima, con discapacidad intelectual, era hermana de la pareja del fugitivo. Este individuo se ganó su confianza comprándole dulces y viendo películas juntos, según ha informado la Policía Nacional.

El otro caso sucedió en Costa Rica cuando el presunto autor invitó a varias consumiciones a la joven, familiar directa de éste, y aprovechándose de su estado ebrio la llevó a un motel donde fue agredida sexualmente.

Se trata de dos nuevas detenciones en Fuenlabrada y Aranjuez en el marco de la Operación Peluche, puesta en marcha en septiembre de 2024 por la Sección de Localización de Fugitivos de la Policía Nacional, culminando con el arresto de 35 fugitivos por delitos graves de abusos sexuales sobre menores.