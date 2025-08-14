Detenidos en Madrid y Palma el líder de una red de tráfico de drogas y una colaboradora que hacía de 'mula'

Detenidos en Palma y Madrid el líder de una red de tráfico de drogas y una colaboradora que hacía de 'mula' - GUARDIA CIVIL

MADRID 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido en Madrid al presunto responsable de una red de tráfico de drogas que operaba desde las Islas Baleares y a una mujer en el aeropuerto de Palma que empleaba como 'mula' para transportar los estupefacientes.

Los arrestos han sido posibles en colaboración con Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria y en el marco de la operación 'Barclo', según ha informado el instituto armado en un comunicado.

Los agentes interceptaron el pasado diciembre a la mujer cuando trataba de embarcar en un vuelo con destino Madrid, al descubrir durante un control de seguridad que llevaba 60 cápsulas de cocaína ocultas en su vestimenta, con un peso total de 830 gramos.

Para los investigadores todo apuntaba a que la mujer no actuaba sola y comprobaron que lo hacía junto con un hombre sudamericano que presuntamente coordinaba las operaciones desde la capital y al que localizaron el pasado 31 de julio y detuvieron en el distrito madrileño de Villaverde.

El hombre, de 41 años de edad, fue puesto a disposición judicial y se decretó su prisión provisional sin fianza por los delitos de tráfico de drogas y blanqueo de capitales. Igualmente, la mujer, de 61 años, fue arrestada y la autoridad judicial decretó su ingreso en prisión provisional.