Diana Morant dice que Ábalos también ha podido robar al PSOE, según la auditoría: "Confiamos en la persona equivocada"

MADRID 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Ciencia y secretaria general del PSPV, Diana Morant, ha admitido hoy que confiaron en una persona "equivocada" en referencia al exsecretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, que también ha podido estar robando del propio partido.

Así se ha pronunciado durante una entrevista en 'TVE', recogida por Europa Press, al conocer el informe de auditoría encargado por el PSOE en el que aparecen gastos pasados por Ábalos al partido con menús infantiles o facturas de hoteles para familiares.

La ministra ha precisado que valoraba sobre la información que le estaban proporcionando en la pregunta porque ha dicho desconocer el citado informe, que hoy han publicado varios medios de comunicación. No obstante, ha lamentado haber confiado en la "persona equivocada", de la que ha asegurado que ha podido robar al propio partido.

"Hay gente que se ha aprovechado de la confianza que se depositó en ellos dentro del partido y se ha aprovechado tanto como que, probablemente, también haya robado del propio Partido Socialista", ha expuesto.

En cuanto al citado informe de auditoría, ha señalado que avala lo que el PSOE ya había dicho y es que no hay financiación ilegal."Habíamos hecho auditorías externas, teníamos también las auditorías del Tribunal de Cuentas y, desde luego, ofrecemos esa garantía de nuevo a la ciudadanía de que el Partido Socialista no ha utilizado la financiación irregular y queda de nuevo demostrado", ha señalado Diana Morant.

Dicho esto, ha pasado a atacar al Partido Popular asegurando que la conclusión de esta auditoría es una "mala noticia" para los de Feijóo que, según ha señalado, querían seguir "vendiendo" que había financiación irregular del PSOE.

La ministra ha vuelto a reiterar que hay muchas diferencias entre la contundencia con la que el PSOE aborda estos temas y el PP que, según ha recordado, rompieron los discos duros del exgerente Luis Bárcenas a martillazos: "En la Gürtel el Partido Popular fue condenado, es el único partido que ha sido condenado en nuestro país, por organización criminal y por financiación irregular".