Díaz acusa Von der Leyen de "atacar el espíritu fundacional" de la UE y avisa: Europa "no es una economía de guerra"

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha acusado este lunes a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, y a la Alta Representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Kaja Kallas, de "atacar el espíritu fundacional de Europa" y de "querer rearmar" para convertirla "en una economía de guerra".

Durante su intervención en el acto público 'Stop al genocidio', organizado por Sumar y The Left en las inmediaciones del Templo de Debod, Díaz ha aprovechado para cargar también contra el presidente estadounidense, Donald Trump, y el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, a quienes ha definido como "los arquitectos del caos y de la violencia en el mundo" y "los principales desestabilizadores del planeta, que alimentan la guerra y hacen de ella un negocio".

La titular de Trabajo ha reiterado al mandatario norteamericano que "las bases militares en territorio español no pueden formar parte de actividades ilegítimas" y que "España no va a consentir una nueva guerra ilegal en Irán". Además, ha reprochado a EEUU que "da igual quien lo gobierne" que siempre "tiene siempre la misma política imperialista". Al hilo, ha avisado a Trump que España no va a ser su "vasallo" y que no se atreva a "dar órdenes" en términos de subida del gasto en defensa.

En relación con el papel de la Unión Europea, Díaz ha subrayado que esta última "puede pasar a la historia por la peor versión de sí misma y que la historia "la condenará", al mismo tiempo que ha pedido que vuelva a "cumplir con su función", es decir, el bienestar social y la paz. Al respecto, ha hecho un llamamiento a la "internacional de la esperanza" y que "se levante su bandera".

El acto, al que han asistido decenas de personas, ha contado con la presencia también de la eurodiputada de Sumar Estrella Galán, de la titular de Juventud e Infancia, Sira Rego, y de la ministra de Sanidad, Mónica García.

Las intervenciones de las tres han sido intercaladas por los discursos de figuras de prestigio internacional como la diputada laborista en el Parlamento británico, Zarah Sultana; la relatora especial de la ONU para Palestina, Francesca Albanese; el cineasta y director de 'No other land', Basel Adra; y por la coordinadora del Palestinian Youth Movement, Nadya Tannous; y otros invitados expertos en derechos humanos y en la situación en Palestina.

El acto ha sido introducido por Estrella Galán, quien ha agradecido a los asistentes por su "compromiso con la dignidad, el derecho internacional y con la coherencia". Al mismo tiempo, ha cargado contra "el silencio cómplice de la comunidad internacional" y en concreto de la Unión Europea, a quien le ha acusado, en la misma línea de Díaz, de mantener una "inacción vergonzosa" que "está fallando a los principios que dice defender".

Por otro lado, ha destacado el papel de Sumar en su trabajo "en favor del pueblo palestino" a través del impulso del "reconocimiento del Estado palestino, la exigencia de un embargo de armas a Israel y de la ruptura diplomática y comercial con el régimen criminal de Netanyahu". "Por cada genocida hay un pueblo que resiste. Por cada voz institucional hay una que se alza. Este acto representa un espacio de dignidad", ha señalado Galán.

Por su parte, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha pedido "expulsar" del país "la misión diplomática del Estado genocida de Israel" y la consecuente "ruptura total de las relaciones económicas". Además, ha reiterado su posición contraria "al aumento del gasto militar y del gasto para la OTAN" y "no a seguir financiando los aparatos de la guerra".

También ha reivindicado el papel de la sociedad organizada que "alza la voz" y que "empuja" al Gobierno a seguir defendiendo la causa palestina, así como la "ola de solidaridad y de empatía a nivel internacional" de quienes "dicen no a la barbarie". "La causa palestina es la causa de la humanidad, lo es ahora más que nunca", ha concluido la ministra Rego.

Por último, la ministra de Sanidad, Mónica García, ha avisado que "si no se denuncia un genocidio" el resultado es "ser cómplices", por lo que ha acusado de "parálisis y complicidad" a la derecha española, a los que ha definido como los "vasallos de Trump" y les ha reprochado "no haber tenido ni una sola palabra de condena" a los bombardeos israelíes en Gaza.