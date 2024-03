Díaz afea implicar a la mujer de Sánchez en la pugna partidista, pero dice que el novio de Ayuso cometió hechos graves

Reprocha al PSOE entrar en el marco del PP de convertir el debate en un lodazal: responder a todo es "de nivel de patio de colegio"



MADRID, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

La líder de Sumar ha reprochado que involucrar a las "parejas sentimentales de los políticos" en la pugna partidista, en alusión a la actitud del PP con respecto a Begoña Gómez, la mujer del jefe del Ejecutivo Pedro Sánchez. No obstante, ha subrayado en lo concerniente al novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que se han conocido "hechos muy graves" que le atañen.

Por otro lado, ha reprochado al PSOE que esté entrando en la estrategia del PP de convertir el debate político en un "lodazal", a cuenta de la corrupción, y que entrar en sus marcos y responder a todas sus insinuaciones es de "nivel de patio de colegio".

En una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press, y preguntada por si tiene sospechas de la mujer de Sánchez respecto a la relación que tuvo con Air Europa a raíz de que el PP haya dicho que iba a impulsar una investigación parlamentaria, Díaz ha manifestado que cuando se tiene que "involucrar a las parejas sentimentales de los políticos, es que no le acompaña la razón".

Cuestionada entonces por la pareja de Ayuso, Díaz ha especificado que en ese caso concreto se está aludiendo a presuntas conductas muy graves, en alusión a la denuncia de la Fiscalía por fraude fiscal, y ha querido lanzar un mensaje contundente a la presidenta madrileña, al espetar que gestiona la Comunidad de Madrid como si fuera su "piso de lujo".

"No me gustaría tener que hablar de esto, de la pareja como si no es la pareja, me da exactamente igual... A los hechos me remito, ha cometido irregularidades gravísimas", ha ahondado Díaz para, también, demandar el cese de su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, tras "estar atacando a periodistas". Al hilo, ha recriminado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que esté "escondido" y no emita una condena clara de su comportamiento.

"DEFENSA A ULTRANZA" DE SÁNCHEZ EN EL CASO KOLDO

Por otro lado, Díaz ha querido mostrar su "defensa a ultranza" de la reacción "rápida" del presidente del Gobierno tras conocerse el 'caso Koldo', con una posición "radicalmente diferente a lo que hace el PP".

Es más, ha afeado a los populares que no hayan apoyado la comisión de investigación sobre presunta corrupción en contratos públicos durante la pandemia en el Congreso, donde no tiene el control de la cámara mientras el PSOE y Sumar sí lo han hecho. "Cuando alguien no tiene nada que ocultar, no tiene ningún miedo a nada", ha enfatizado.

Eso sí, Díaz ha apuntado a que Sumar prevé desplegar, en su batería de medidas anticorrupción, propuestas para potenciar la labor de estos órganos parlamentarios para emular la función que tienen en otros países, dado que ahora tienen una utilidad limitada. De hecho, se ha preguntado por qué sus conclusiones no acaban en la Fiscalía o comportan cambios legislativos.

HAY QUE SALIR DEL "RUIDO" Y DEL "Y TÚ MÁS"

Por otro lado, Díaz ha mostrado su descontento ante la deriva que está tomando el debate político, que se ha convertido en un "lodazal" de "insultos", "ruido" y del 'y tú más', que es el marco "absolutamente destructivo" que propicia la derecha y que rechaza de plano.

Es más, ha criticado que se está incurriendo en un "espectáculo bochornoso" que provoca desafección de la política y donde la democracia sale mal parada.

Frente a ello, ha defendido su actitud en la confrontación política, basada en ser "contundente en el fondo" y "escrupulosa" en las formas, evitando la poralización que buscan PP o Vox.

De esta forma, ha insistido en que la mejor forma de actuar ante la corrupción es impulsar propuestas como la proposición de ley de Sumar para crear una oficina de prevención de irregularidades, la regulación de los lobbies o limitar los aforamientos.

Respecto a los aforamientos, se ha preguntado si el senador del PP José Manuel Baltar estaba en el ejercicio de su cargo cuando fue denunciado por conducir ebrio, para autorresponderse que está claro que no era sí