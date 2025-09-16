Díaz, Bustinduy y Rego irán a la fiesta del PCE y Podemos rechaza ir a un debate sobre alianzas en la izquierda

Archivo - La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, y el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, a 29 de enero de 2025, en Madrid (España). - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

Representantes de Compromís, Bildu, Más Madrid, Sumar y Comunes participarán en un foro junto al líder de IU Antonio Maíllo

MADRID, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, los ministros Pablo Bustinduy (Derechos Sociales) y Sira Rego (Juventud e Infancia), el líder de IU, Antonio Maíllo, y los secretarios generales de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, respectivamente, participarán en la fiesta del Partido Comunista de España (PCE), que se celebrará los días 27, 28 y 29 de septiembre en la localidad madrileña de Rivas.

Por otro lado, la formación ha asegurado que Podemos ha declinado la invitación a participar en un foro de debate, que versa sobre construir alianzas ante el avance de la extrema derecha, a la que sí acudirán otras formaciones de izquierda, con representantes de Sumar, Compromís Más Madrid, Comunes y EH Bildu.

Los morados tampoco asistieron a la fiesta del PCE del año pasado cuando también fueron invitados a participar en otra mesa dedicada a la política de confluencias en la izquierda.

Como es habitual en este evento, la fiesta del PCE combinará eventos culturales, conciertos y mesas de debate político que versarán sobre cuestiones sobre los principales retos sociales, económicos y políticos del momento para la izquierda alternativa.

Aparte del mitin central del secretario general del PCE, Enrique Santiago, uno de los actos centrales será el sábado 28 de septiembre con debate '¿Cómo enfrentar a la extrema derecha?' en el que participarán Maíllo, la coordinadora general de Sumar, Lara Hernández; el diputado de Compromís Alberto Ibáñez; la diputada autonómica de Más Madrid Jimena González y repesentantes de Bildu y Comunes, aún por definir. Podemos, según el PCE, ha rechazado asistir a este foro.

DÍAZ CON LOS SINDICATOS

El domingo 29 de septiembre habrá otra mesa denominada 'Los derechos laborales frente a la extrema derecha' con presencia de Díaz junto a Enrique Santiago y los secretarios generales de CCOO y UGT. El PCE destaca que se abordarán aspectos relativos a la reforma laboral, las subidas del salario mínimo o la reducción de jornada, después de que PP, Vox y Junts la hayan tumbado en el Congreso.

Por otro lado, el programa incluye dos debates sobre dos cuestiones centrales de la agenda política, uno con la participación del ministro Pablo Bustinduy bajo el título 'Por el derecho a la vivienda frente a la especulación' y otro protagonizado por Sira Rego sobre la situación de la infancia y la juventud migrante, junto a la diputada de Sumar Estrella Galán.

En el apartado musical la fiesta del PCE programa las actuaciones de Raimundo Amadror, Riada, 'Pepe y su Tumbao' y 'Los D'Orlando. También habrá presentaciones editoriales y proyecciones de cine político y social.