Díaz celebra como "un orgullo" el envío de un buque de la Armada para asistir a la flotilla a Gaza: "La presión sirve"

La vicepresidenta segunda Yolanda Díaz, interviene en la inauguración de una jornada sobre prevención de riesgos laborales, en la sede de UGT, a 18 de septiembre de 2025, en Madrid (España). - Matias Chiofalo - Europa Press

MADRID 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha celebrado como "un orgullo" el envío por parte del Ejecutivo de un buque de acción marítima de la Armada para asistir a la Global Sumud Flotilla que navega en estos momentos hacia Gaza en caso de que se produzca algún ataque.

"Hemos pedido protección para la flotilla y es un orgullo que el gobierno vaya a desplegar un buque. La presión sirve. La Flotilla a Gaza es un rayo de esperanza que debemos proteger", ha señalado a través de un mensaje en la red social 'BlueSky', recogido por Europa Press.

Así se ha expresado después del anuncio emitido este miércoles por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, desde la Asamblea General de la ONU, donde ha precisado que el buque partirá este jueves desde el puerto de Cartagena, en Murcia, y contará "con todos los medios por si fuese necesario asistir a la flotilla y realizar algún rescate".

Un anuncio en el que Sánchez ha admitido que, desde el Ejecutivo, están "preocupados" por las acusaciones contra los integrantes de la flotilla realizadas desde Israel, y que el objetivo es protegerlos en caso de que haya alguna dificultad y que puedan ser rescatados tanto los españoles que viajan a bordo como los integrantes de los 45 países que participan en la iniciativa.

"El Gobierno de España no va a permitir que Israel siga violando el derecho humanitario con total impunidad. La Flotilla tiene que llegar a Gaza", ha trasladado también Sumar en la misma red social.

Por su parte, el diputado de Compromís adscrito al grupo Sumar en el Congreso, Alberto Ibáñez, ha indicado, en un mensaje en 'X', que se trata de "un paso acertado e imprescindible" para "proteger a la gente valiente" que "pone el cuerpo a la Global Sumud Flotilla para "hacer lo que debería hacer la comunidad internacional".