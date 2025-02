Díaz confía en que el PP apoye la reducción de jornada: "Es difícil buscar razones para tumbarla"

El Gobierno admite que la negociación será complicada pero confía en terminar recabando la mayoría necesaria

MADRID, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha confiado en que el PP termine dando su visto bueno a la reducción de la jornada laboral, esgrimiendo que se trata de una medida que apoyan los españoles, también sus votantes, y por tanto "es difícil buscar razones para tumbarla".

"Cuando una medida está ganada en la calle" y la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales a su juicio lo está, "es muy difícil buscar razones para tumbarla", ha resumido Díaz durante la rueda de prensa al término del Consejo de Ministros, en la que ha recalcado que el Gobierno pretende "negociar con todas las formaciones políticas" salvo Vox, a quienes no ha hecho llegar el anteproyecto de ley aprobado este martes.

Díaz ha aprovechado para plantear directamente al PP si "va a utilizar este cambio histórico para reconciliarse con los trabajadores de su país", incluidos sus votantes que "también quieren ver reducida la jornada laboral", "o va a cometer el mismo error que cometió con la reforma laboral". En este sentido, ha recordado que "este debate ya fue al Congreso y el PP se abstuvo".

Dicho esto, la vicepresidenta segunda ha lamentado que "el problema que tiene España" es que el PP lleva a cabo una oposición "absolutamente destructiva, que no aporta nada a su país". "Son los del no, por no decir el vodevil que hemos visto la semana pasada", ha agregado.

"Uno tiene derecho a rectificar", ha señalado en referencia a la decisión de los de Alberto Núñez Feijóo de apoyar finalmente el nuevo decreto 'omnibus' tras haber rechazo el texto inicial con 80 medidas planteado por el Gobierno, pero en política, ha esgrimido, "uno tiene que serle útil a su país".

El PP tiene ante sí, ha añadido, "un gran debate porque demoscópicamente sus votantes son trabajadores y también pueden verse beneficiados por la reducción de la jornada laboral".

NEGOCIACIÓN COMPLICADA

En cuanto a la negociación para que la medida salga adelante en el Congreso, tanto Díaz como la ministra portavoz, Pilar Alegría, y el titular de Economía, Carlos Cuerpo, han dejado claro que el Gobierno hará todo lo que esté en su mano por recabar los apoyos necesarios y han pedido discreción para que el proceso pueda llegar a buen puerto.

El Gobierno es plenamente consciente de que la negociación parlamentaria "no va a ser fácil", pero "vamos a poner todos los esfuerzos para conseguir un acuerdo y que este sea lo antes posible", ha asegurado Cuerpo, que al igual que Díaz ha defendido que a una negociación no se puede ir con "líneas rojas".

Como con cualquier otra ley, ha abundado Alegría, el Gobierno se sienta a negociar con todas las fuerzas políticas "siendo además perfectamente conscientes de cuál es nuestra situación de minoría parlamentaria".

"No somos ingenuos y sabemos que nos adentramos en una negociación que, lógicamente, tendrá su dificultad y sus complejidades" pero se afrontará "con todas las ganas y con toda la determinación" para que sea refrendada por la "mayoría de partidos políticos que están sentados en el Congreso de los Diputados", ha remachado.