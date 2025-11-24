Díaz denuncia que parte de la judicatura se "cree impune" y lamenta que dimita un "hombre bueno" como García Ortiz

La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, atiende a los medios a su llegada al acto de conmemoración del 40º Aniversario de las 'Escuelas Taller-Programa TándEM: Transformando vidas'. - A. PEREZ MECA - EUROPA PRESS

MADRID 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Trabajo y Economía Social y vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha lamentado que este lunes haya "dimitido un hombre bueno" como el exfiscal general Álvaro García Ortiz, tras ser condenado por el Tribunal Supremo (TS), y ha llamado a la sociedad española a movilizarse ante una "parte de la judicatura" que se "cree impune" y ha vulnerado el principio de separación de poderes.

"Es lunes y seguimos sin tener la sentencia por la que en teoría se condena al fiscal general del Estado. Un grandísimo profesional ha dimitido hoy, ha dimitido hoy un hombre que es inocente y creo que lo que ha pasado en España es un punto de inflexión", ha manifestado en declaraciones a los medios a su llegada al acto de conmemoración del 40º Aniversario de las 'Escuelas Taller-Programa TándEM: Transformando vidas'.

Para Díaz esta resolución revela que un sector de los jueces "se cree impune" y "ha tomado parte" en esta causa "vulnerando su mandato constitucional y, sobre todo, la separación de poderes".

"Creo que ha llegado la hora de dar un paso adelante y le pido a los españoles que se movilicen en defensa de la democracia y del respeto institucional en nuestro país", ha zanjado.