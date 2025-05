Díaz rechaza el control de Aena a los accesos de Barajas por "inhumano": "Es intentar prohibir la pobreza"

MADRID 21 May. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha rechazado el refuerzo de Aena en los controles de acceso al Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas para evitar que se agrave la situación generada por la pernoctación de personas sin hogar en las terminales, tildando de esta decisión de "inhumana".

"Me parece gravísimo. Es como intentar prohibir la pobreza. Me produce una tristeza absoluta lo que estoy escuchando y no comparto en absoluto la medida que se ha tomado por parte de Aena", ha denunciado la vicepresidenta en una entrevista en el informativo '24 horas' de 'RNE', que ha recogido Europa Press.

Según Díaz, son "400 seres humanos" los que "van a dormir en la calle" y es obligación de las administraciones públicas "garantizar los derechos fundamentales a los seres humanos", entre ellos "el derecho a una vivienda digna y a un techo". "Escuchar a seres humanos decir que están molestando a otros seres humanos es como decir que la pobreza es muy fea y no la quiero ver. Me parece una gravedad absoluta y bastante inhumano lo que estoy escuchando", ha insistido.

La vicepresidenta ha reclamado que las administraciones públicas, tanto la central como la autonómica y la local, "tendrían que estar sentados hoy inmediatamente para arreglar este problema y garantizar que esos seres humanos pueden vivir con dignidad".

"Ningún ser humano es ilegal. Nadie sobra. Todos los seres humanos tienen derecho a la vida y esto no es ninguna broma", ha avisado Díaz, al tiempo que ha avisado que "con los derechos humanos no se juega".

REFUERZO DE AENA

Aena reforzará a partir de esta noche los controles de acceso al Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas para evitar que se agrave la situación generada por la pernoctación de personas sin hogar en las terminales, a la vez que ha tendido de nuevo la mano al Ayuntamiento de Madrid para resolver esta situación.

Estos controles se intensificarán en horario nocturno, entre las 21.00 y las 05.00 horas, coincidiendo con las franjas horarias de baja intensidad en la programación de vuelos, según ha confirmado el gestor aeroportuario en un comunicado.

Podrán acceder a las terminales en estas franjas aquellos pasajeros que porten el documento de transporte -billete o tarjeta de embarque-, sus acompañantes tanto de salida como de llegada y los trabajadores del aeropuerto.

Aena ha especificado que estos controles de acceso no suponen el cierre de las terminales, sino que las entradas y las salidas al interior de los edificios estarán limitadas a unas puertas concretas.