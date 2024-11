Díaz responde al PP por la necesidad de PGE para ayudas de la DANA: "Los recursos hay que sacarlos de algún sitio"

MADRID 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha respondido al Partido Popular sobre las críticas al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, por señalar que la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) "es más necesaria" para afrontar el gasto millonario de las ayudas por la DANA. "Los recursos hay que sacarlos de algún sitio", ha replicado.

Así se ha pronunciado Díaz después de que el PP haya avisado este martes al presidente del Gobierno que las ayudas para los afectados por el temporal pueden aprobarse fuera de los PGE. Los de Núñez Feijóo han expresado su temor a que busque usar a las víctimas "en un chantaje por su interés" para sacar adelante las cuentas públicas.

Según ha explicado la ministra en una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, las personas que están en política y son diputados "saben cómo es la lógica presupuestaria" y que los recursos hay que "sacarlos de algún sitio", por lo que, ha dicho, "las habas están contadas".

Díaz ha reiterado que "esto no es un chicle que el Gobierno de España estira y saca el dinero de no sé dónde" y que los "recursos no son infinitos", sino que se necesitan unos presupuestos para poder abordar las medidas que se están definiendo. "Por supuesto, vamos a trabajar en la negociación presupuestaria, pero también es el momento de gestionar una crisis", ha defendido.

En este sentido, ha insistido en que el impacto fiscal es "muy importante" y "tiene que tener reflejo en los presupuestos generales del Estado", ha señalado Díaz, recordando al PP que "ahora lo que toca es atender a las víctimas, acompañar a las familias, hacer todas las labores que estamos haciendo y dar tranquilidad", ha indicado.