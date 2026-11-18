La Ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, junto al Vicepresidente del Gobierno, Carlos Cuerpo, durante la Diputación Permanente. - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Permanente del Congreso, el único órgano parlamentario que permanece activo tras la disolución de las Cortes, ha convalidado este miércoles siete decretos ley aprobados por el Gobierno durante la precampaña electoral, que han salido adelante con el apoyo del PP.

Los decretos ley, que la legislación reserva para asuntos de urgencia justificada, entran en vigor al publicarse en el Boletín Oficial del Estado (BOE), pero deben votarse en el Congreso en el plazo de 30 días paras decidir si se convalidan o se derogan.

Como la Cámara se disolvió al convocarse las elecciones, esa validación se asigna a la Diputación Permanente, el órgano parlamentario que sustituye al Pleno, donde el Gobierno y sus socios pueden sacar adelante los decretos sin necesidad de Junts.

Este órgano cuenta con 69 miembros y PSOE, Sumar, ERC, Bildu y Podemos, que representa al Grupo Mixto, suman 34 votos; frente a los 33 de PP, Vox, por lo que los votos de Junts y del PNV son decisivos para alcanzar una mayoría de 35.

TIEMPOS DE CONDUCCIÓN DE TRENES

En la sesión de este miércoles, tanto el PNV como el PP han votado a favor de todas las convalidaciones, mientras que Junts se ha abstenido en dos decretos leyes. Por su parte, Vox ha votado en contra de seis decretos, todos salvo el que contempla ayudas para las víctimas del accidente ferroviario de Urda (Toledo), que ha salido adelante por unanimidad.

En concreto, este decreto ley establece ayudas por fallecimiento y lesiones que oscilan entre los 2.404 y los 84.141 euros, además de medidas de protección de los consumidores, como la limitación de los precios abusivos que se produce situaciones de emergencia por parte de algunos operadores de transportes.

Y también ha salido adelante, con el único voto en contra de Vox, la ley que modifica la regulación sobre los tiempos de conducción de trenes, los coeficientes reductores de la edad de jubilación de determinadas categorías ferroviarias y la supervisión de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria.

JUNTS Y VOX NO AVALAN MEDIDAS PARA FAMILIAS MONOPARENTALES

La Diputación Permanente también ha avalado el decreto ley de medidas urgentes de apoyo financiero a Ceuta tras la entrada masiva de inmigrantes de finales de julio, que contempla subvenciones directas por importe de 45,32 millones de euros para financiar actuaciones derivadas de aquella crisis. Aquí Junts se ha abstenido y Vox ha optado por el no.

El mismo resultado ha arrojado la votación de la ley que recoge medidas para el reconocimiento y protección de las familias monoparentales, con una categoría especial para determinados supuestos, como las familias con dos o más hijos, con un hijo y rentas bajas o con un hijo con discapacidad. También amplía la cobertura de los anticipos del Fondo de Garantía del Pago de Alimentos.

También continuará en vigor el decreto ley de respuesta a los daños causados por las inundaciones y otros sucesos acaecidos entre los días 17 y 19 de octubre de 2026 como consecuencia de la DANA Adam, que incluye medidas en materia agraria, reparación de daños hidráulicos y en la zona marítimo-terrestre, así como para el comercio, el turismo y la hostelería. En este caso sólo Vox ha votado en contra.

Y lo mismo ha sucedido con el decreto ley que amplía la acción protectora de la Seguridad Social e incorpora el trastorno menopáusico y las lesiones derivadas de la violencia de género como supuestos de incapacidad temporal. También modifica las prestaciones por cuidado de menores con enfermedades graves, los requisitos de acceso a la pensión de viudedad para parejas de hecho con hijos en común y las pensiones de orfandad en casos de violencia contra la mujer.

Por último, se ha dado luz verde definitiva, con el único rechazo de Vox, al decreto ley para el despliegue de la reforma del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, que fija las cuantías mensuales mínimas de protección en 90 euros para la dependencia moderada, 260 euros para la severa y 660 euros para la gran dependencia, además de regular suplementos de crédito para financiar el nivel acordado de protección en 2027.