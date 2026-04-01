La Diputación de Sevilla adelanta la licitación de los servicios del Plan de Vigilancia y Control del Virus del Nilo

Laguna de San Lázaro (Villamanrique de la Condesa,Sevilla) donde ha tenido lugar la ejecución de tratamiento anti mosquito a través de dron. - Eduardo Briones - Europa Press

SEVILLA 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Plan de Vigilancia y Control de Vectores del Virus del Nilo Occidental (VNO), puesto en marcha por la Diputación de Sevilla, ha adelantado de cara a la campaña de primavera y verano de 2026 los plazos de licitación de los servicios y suministros necesarios para el desarrollo de la misma, lo que ha permitido iniciar los trabajos con mayor antelación y reforzar la eficacia de las actuaciones.

Según ha indicado la institución provincial en una nota, el plan se encuentra ya a pleno rendimiento tras la incorporación, a principios de marzo, de los primeros equipos de vigilancia y tratamiento.

La Diputación ha destacado que este arranque anticipado ha sido posible "gracias al esfuerzo de los responsables del programa por agilizar los procedimientos administrativos asociados a los distintos contratos".

En el ámbito de la prospección y los tratamientos larvicidas en zonas periurbanas, la licitación se formalizó en el mes de febrero e incluye una incorporación progresiva de medios a lo largo de la campaña.

La institución provincial ha indicado que de los cuatro equipos operativos en marzo se pasará a once equipos activos durante los meses de mayor incidencia -agosto, septiembre y octubre-. Cada equipo está integrado por un vehículo aplicador y dos técnicos especializados en la detección de larvas y la aplicación de tratamientos en los puntos que lo requieren.

Por otro lado, los responsables técnicos del plan valoran especialmente el adelanto en la contratación de los tratamientos aéreos, fundamentales para garantizar la seguridad en los municipios arroceros de la provincia.

Este servicio, que en 2026 se ha formalizado con meses de antelación frente a 2025, se desarrollará mediante avionetas en tres fases diferenciadas: dos orientadas a la eliminación de larvas y una tercera centrada en el control de mosquitos adultos. En conjunto, estas actuaciones cubrirán una superficie de 18.000 hectáreas mediante la aplicación de larvicidas y adulticidas.

Asimismo, a mediados de marzo se han publicado las licitaciones correspondientes a los servicios de aplicaciones de precisión mediante drones y al suministro de productos biocidas. Ambos procedimientos avanzan con un calendario anticipado que permitirá disponer de estos recursos con suficiente antelación para su uso en los momentos clave de la campaña.

Igualmente, el procedimiento para la adquisición e instalación de cajas nido para la lucha biológica contra los mosquitos, fue también formalizado el pasado mes de enero. Se trata de un método de lucha de gran importancia, ya que, al impulsar la presencia de aves insectívoras, es posible reducir el riesgo de circulación del virus con un impacto mínimo en el ecosistema.

Este año se mantiene activo el contrato bianual suscrito en 2025 con el CSIC para contar con un servicio de vigilancia entomovirológica y para la realización de análisis y ensayos de control de las poblaciones de mosquitos.

Desde la dirección técnica del plan se ha subrayado que toda esta planificación temprana "ha sido posible gracias a la experiencia acumulada en 2025, que permitió identificar el adelanto de las actuaciones como un factor determinante para mejorar la eficacia en el control de los mosquitos vectores del VNO".