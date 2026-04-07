Diputación de Sevilla destaca del profesor Antonio Miguel Bernal la difusión histórica "desde lo local"

Presentación del volumen titulado 'Antonio-Miguel Bernal: escritos de historia económica', coordinado por la profesora de Económicas de la US Isabel Lobato, en un acto en la Casa de la Provincia. - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Sevilla, a través del Servicio de Archivo y Publicaciones del Área de Cultura, ha coeditado con la Editorial Universidad de Sevilla el volumen titulado 'Antonio-Miguel Bernal: escritos de historia económica', que ha coordinado la profesora de Económicas de la US Isabel Lobato y que recoge los textos de historia económica más significativos del profesor Bernal.

Antonio-Miguel Bernal (El Coronil, 1941, fallecido en 2023) fue una figura muy relevante dentro del campo de la Historia Económica, colaborador del Servicio de Archivos y Publicaciones de la Diputación desde 1982, primero como Jurado del Premio 'Archivo Hispalense' y, posteriormente, como miembro del Consejo de Redacción de la Revista 'Archivo Hispalense', señala en una nota de prensa.

Su implicación ha sido constante a lo largo de las décadas, participando en encuentros, jornadas y proyectos impulsados por la Institución. Destaca su intervención en el Primer Encuentro Provincial de Investigadores Locales en 2002, donde pronunció la conferencia inaugural 'Riesgo y ventura de la Historia Local'. En ella reivindicó el valor de la historia local y el papel fundamental de los archivos municipales, cuya conservación y catalogación impulsaba la Diputación en una labor pionera.

"Sin embargo, la Diputación no contaba con ninguna publicación del profesor Bernal y, por este motivo, hemos querido visibilizar su obra en colaboración con la Editorial Universidad de Sevilla, con el objetivo de poner en valor su trayectoria como historiador, ya que ha sido una de las figuras clave en la renovación de la historia económica en España y un firme defensor del papel de la historia local, como base del conocimiento histórico", ha explicado la responsable de Publicaciones de la Diputación, Pilar Rodríguez Habela.

Para la Diputación, Bernal representa el ejemplo de investigador comprometido "tanto con la excelencia académica como con la difusión del conocimiento histórico desde lo local". Su legado continúa siendo una "referencia imprescindible" para historiadores y estudiosos del territorio.

FIGURA DESTACADA Y COMPROMETIDA CON LA HISTORIA LOCAL

El profesor Bernal desarrolló una "brillante carrera académica" que le llevó a formarse en Sevilla y ampliar estudios en París junto a destacados historiadores como Ernest Labrousse, Pierre Vilar y Fernand Braudel. Su obra, centrada en la historia agraria, el mundo rural andaluz y el sistema económico del imperio español, le convirtió en un "referente nacional e internacional".

Bernal defendió la historia local como una "aportación específica de los pueblos mediterráneos" y como base para construir una nueva historia de Andalucía "más plural y rigurosa". Esta visión se reflejó también en sus múltiples trabajos sobre municipios sevillanos como Marchena, Morón de la Frontera o Alcalá de Guadaíra, así como en su participación en jornadas y publicaciones especializadas.

Bernal obtuvo el Premio Nacional de Historia el año 2006, con su libro 'España, proyecto inacabado. Costes/beneficios del imperio (Madrid, 2005)' y a la Trayectoria Académica por el conjunto de su obra otorgado por la Asociación Española de Historia Económica en 2011. "No hay mejor homenaje que se pueda profesar a un investigador que el de seguir consultando y citando sus trabajos", añade.

En el ámbito de la historia empresarial, otro de sus campos de análisis, Bernal escribió uno de los mejores estudios que se hayan realizado sobre la historia del sector eléctrico español. En su caso, dedicado a la Compañía Sevillana de Electricidad con motivo de la celebración del centenario de su fundación (1999).

En esta línea de recuperación de la historia de las grandes instituciones económicas redactó, junto a otros profesores del área de Historia Económica de la Universidad de Sevilla, monografías sobre El empresariado andaluz en perspectiva histórica (2010) y sobre la Cámara de Comercio de Sevilla (1886-2016).

Bernal fue también un gran historiador social, "tanto por lo que escribió sobre esta cuestión como por las publicaciones que propició". En este sentido, destaca 'Antonio Rosado. Tierra y libertad. Memorias de un campesino anarcosindicalista andaluz' (1979) y 'El Canal de los Presos (1940-1962): de la represión política a la explotación económica (2004), ambas,con prólogo de Bernal.