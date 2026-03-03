Un diputado de Podemos pide estrechar lazos con China frente a las "bravatas" de Trump, el "colega de Epstein"

Pablo Iglesias afirma que ante esta "indecencia" la respuesta del Gobierno debería ser abandonar la OTAN

Archivo - El diputado y portavoz adjunto de Podemos, Javier Sánchez Serna, a su llegada a la Junta de Portavoces en el Congreso de los Diputados, a 11 de noviembre de 2025, en Madrid (España).
Europa Press Nacional
Actualizado: martes, 3 marzo 2026 19:59
MADRID, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Podemos en el Congreso Javier Sánchez Serna ha recomendado estrechar relaciones con China y con países como India, Brasil y Sudáfrica ante las "amenazas" del presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump.

"Ahora a por más relaciones con la República Popular China y con los BRICS. El mundo multipolar del siglo XXI no se va a detener por las bravatas y amenazas del colega de Epstein", ha lanzado a través de las redes sociales aludiendo a instantáneas entre el mandatario norteamericano y Jeffrey Epstein, que fue condenado por explotación sexual de menores.

Todo ello después de que el presidente de Estados Unidos, haya asegurado que España es una aliado terrible y ha amenazado con cortar todo el comercio con España, tras la negativa del Gobierno de España a dejar usar las bases de Rota y Morón para atacar a Irán

Por otro lado, el exlíder de Podemos y exvicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, ha afirmado también en redes que el Gobierno, ante esta "indecencia, debería responder abandonando la OTAN y diciéndole a Trump que se lleve de aquí "a sus 8000 soldados y todo el material militar".

"Europa debe tener su propio sistema de defensa y su propio sistema de disuasión nuclear. Ese debería ser el papel de Francia en la Unión", ha apostillado.

Mientras, el Ejecutivo ha respondido a las amenazas lanzadas este martes por el presidente de Estados Unidos Donald Trump asegurando que si quiere suspender el comercio con España debe respetar a las empresas privadas y los acuerdos sellados con el conjunto de la Unión Europea.

